Парите ни

Колко струва обядът на детето в училищния стол

Проверка на цените за учебната 2026/2027 г. показва сериозни разлики между училища и градове

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

18 септември 2026, 15:53
Колко струва обядът на детето в училищния стол
Източник: istock

С началото на учебната година към обичайните разходи за дрехи, помагала, транспорт и извънкласни занимания се прибавя и още една постоянна сметка - храната в училище.

За родителите това не е еднократен разход в началото на срока, а сума, която се повтаря всеки месец. При две деца разликата от дори 1 евро в цената на един обяд вече се усеща осезаемо в семейния бюджет.

Проверка на обявените цени за учебната 2026/2027 г. показва сериозни разлики както между отделните градове, така и между училища в един и същи град.

В София цената на един обяд достига 3,90 евро, а при някои училища към купона се добавя и отделна такса за използване на електронната система за поръчване.

В София - от 2,81 до 3,90 евро

В 104. ОУ „Захари Стоянов“ цените на купоните са увеличени от началото на учебната година с 5,1%. По-малкият вариант на менюто струва 3,25 евро, а по-големият - 3,90 евро.

Разликата е и в размера на порциите. Първият вариант включва супа от 150 грама, основно ястие от 150 грама и десерт, докато при по-голямото меню супата е 200 грама, а основното ястие - 250 грама.

МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

Към цената на храненето може да се добави и разход за електронната система - 2,50 евро за карта и 2,97 евро месечен абонамент за поддръжка на платформата.

В 5. ОУ „Иван Вазов“ купонът е по-евтин - 2,81 евро за учениците от 7 до 13 години и 3,47 евро за тези от 14 до 19 години.

И тук разликата е свързана с размера на порциите, а за електронната система се плащат отделно 2,96 евро месечно за дете.

Училището уточнява, че обявените цени подлежат на промяна след окончателното им одобрение от общината.

Разликата не е само в цената

Сравнението между отделни училища показва, че при ученическото хранене трудно може да се гледа само крайната сума на купона. Менютата са с различен грамаж, храната се осигурява от различни доставчици, а на места има и допълнителни разходи за карти или електронни платформи.

За родителя това означава, че по-ниската цена невинаги означава абсолютно същата услуга. Има значение какво включва менюто, за каква възраст е предназначено и дали към него има допълнителни такси.

В Плевен - 3,50 евро на ден

В ОУ „Васил Левски“ в Плевен столовото хранене през тази учебна година струва 3,50 евро на ден, или 17,50 евро за седмица.

МОН предлага нов модел за дисциплина в училище: Повече подкрепа, ясни правила и санкции

Това поставя цената приблизително в средата на диапазона, който се вижда и при останалите проверени училища.

В Сливен - 2,60 евро

По-ниска цена е обявена за част от ученическото хранене в Сливен. Фирма „Василев“ предлага храноден за 2,60 евро за учебната 2026/2027 г. Това е сред най-ниските цени в разгледаните примери.

Във Варна обядът минава 4 евро

Сред по-високите цени е тази във Варна, където ученическият обяд при част от общинското столово хранене достига около 4,20 евро дневно.

Менюто включва супа, основно ястие, десерт и хляб. Според общинското предприятие в цената са включени продуктите, приготвянето и доставката на храната.

Така само между разгледаните примери разликата между най-ниската и най-високата цена е 1,60 евро за един учебен ден.

Зад мълчанието на децата: Защо насилието в училище не е „просто детска разправия“

Колко се събира за месец

Именно когато дневната цена се превърне в месечен разход, разликите се виждат най-ясно.

При около 20 учебни дни храненето може да струва приблизително между 52 и 84 евро месечно за едно дете, според цените в разгледаните училища и градове.

При две деца сумата вече може да надхвърли 160 евро месечно, ако и двете се хранят ежедневно в училищния стол. Това превръща ученическия обяд в съвсем реално перо от семейния бюджет, особено когато към него се добавят транспорт, джобни пари, извънкласни занимания и останалите текущи разходи през учебната година. 

Разликите между училищата показват и защо няма една цена, която може да бъде посочена като „цената на ученическия обяд“ за цялата страна - организацията, доставчикът и самото меню са различни почти навсякъде.

Автор: Маргарита Костадинова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж на 30 години загина в гробище в Петрич

Мъж на 30 години загина в гробище в Петрич

Макрон с пряка закана към Москва: Руските хибридни атаки няма да останат без отговор

Макрон с пряка закана към Москва: Руските хибридни атаки няма да останат без отговор

Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия

Хутите удариха италиански самолет в Саудитска Арабия

През 2027 г. в България стартират продажбите на китайската Lepas

През 2027 г. в България стартират продажбите на китайската Lepas

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

biss.bg
Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

Котките с шарка таби - произход и любопитни факти

dogsandcats.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 2 дни
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия се уплаши от ракетни системи на САЩ в Япония

Русия се уплаши от ракетни системи на САЩ в Япония

Свят Преди 28 минути

Москва поиска изтегляне на ракетните системи "Тайфун"

Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи

Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи

България Преди 36 минути

Вече 5 месеца Джани е прикован към легло, а неговата баба се грижи за него

Сеута

Изстрели и хаос в Сеута: Полицията започна масово преместване на мигранти от плажовете

Свят Преди 1 час

По време на процеса някои мигранти пробиха кордона по определения 2-километров маршрут до пристанището. Видеоклипове показват млади мъже, тичащи в тъмнината, докато полицията се опитва да запази контрол

Прокуратурата изиска от ДАНС пълна справка за Пеевски и мантинелите

Прокуратурата изиска от ДАНС пълна справка за Пеевски и мантинелите

България Преди 2 часа

Ученик, фен на насилието, уби съученици в училище във Филипините

Ученик, фен на насилието, уби съученици в училище във Филипините

Свят Преди 2 часа

Стрелецът е бил „част от онлайн група, посветена на истински престъпления“

Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма

Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма

България Преди 2 часа

Всичко е декларирано надлежно, заяви бившия финансов министър

ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление

ООН: Смъртоносният удар на САЩ върху иранско училище може да е военно престъпление

Свят Преди 2 часа

Разследващите „намериха основателни причини да вярват, че Съединените щати са извършили военно престъпление, извършвайки сляпо атаки, довели до загуба на живот или нараняване на цивилни лица, както и до щети върху цивилни обекти“

МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

МОН предлага карта за личностно развитие на ученика

България Преди 2 часа

Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна

Радев: Години наред МВР е било спирано да разследва тежки престъпления, свързани с властта

Радев: Години наред МВР е било спирано да разследва тежки престъпления, свързани с властта

България Преди 3 часа

Екипи от ГДБОП и Гранична полиция бяха отличени за успешни операции за противодействие на корупцията, производството и разпространението на наркотици

ЕК осъди системните репресии на изборите в Русия

ЕК осъди системните репресии на изборите в Русия

Свят Преди 3 часа

Украйна определи изборите в Русия като „фарс“

Омбудсманът Велислава Делчева

Омбудсманът предлага по-ясни правила при потребителските кредити

Парите ни Преди 3 часа

Сред предложенията са ограничения при просрочие, по-ясна информация за клиентите и допълнителни мерки при затруднения с плащането

НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

България Преди 3 часа

Пакетите за пълнолетни и деца се изравняват по броя на дейностите, обясни председателят на Българския зъболекарски съюз

ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 се завръща с богата програма от атрактивни циркови спектакли,безплатни концерти, работилници и специални събития

ЦИРКОЛЮЦИЯ! Мини Арт Фест 15 се завръща с богата програма от атрактивни циркови спектакли,безплатни концерти, работилници и специални събития

Любопитно Преди 3 часа

ДБ скочи срещу кабинета: "Само приказки и добри намерения"

ДБ скочи срещу кабинета: "Само приказки и добри намерения"

България Преди 3 часа

Ивайло Мирчев настоя президентът да свика КСНС, Божидар Божанов критикува действията срещу корупцията, а Владислав Панев предупреди за липса на бюджетни буфери

Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“

Асен Василев: Мерките за горивата са „капково напояване“

България Преди 3 часа

Лидерът на „Продължаваме промяната“ определи като недостатъчни помощите за домакинствата и подкрепата за земеделците

Шест от 10 гърци плащат сметките си с кредити

Шест от 10 гърци плащат сметките си с кредити

БезГранично Преди 3 часа

37% са закъснявали с поне една сметка, а почти половината използват „купи сега, плати по-късно“

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Лабрадудълите

dogsandcats.bg

Ваканцията свърши, но кучето ви още се държи странно – защо?

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Мили Боби Браун и Джейк Бонджови посрещнаха второто си дете след осиновяване

Edna.bg

Певецът Вениамин отвори магазин за японски палачинки

Edna.bg

Зов за помощ: Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи

Nova.bg

Новости в образованието: Предлагат назначаване на специалисти по личностно развитие в училищата

Nova.bg