Свят

Макрон с пряка закана към Москва: Руските хибридни атаки няма да останат без отговор

„През последните седмици руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засили. Целта е да бъдем застрашени и да бъде прекършен нашият стремеж да подкрепяме Украйна. Резултатът ще бъде точно обратният. Не сме уплашени, защото знаем, че нашата сигурност днес и утре е заложена на карта в Украйна“, каза френският президент

Надежда Неменски Надежда Неменски

18 септември 2026, 17:01
Макрон с пряка закана към Москва: Руските хибридни атаки няма да останат без отговор
Френският президент Еманюел Макрон   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Ф ренският президент Емануел Макрон предупреди, че заплахата от хибридни атаки от страна на Русия срещу Европа и Франция се е засилила.

На пресконференция в Елисейския дворец Макрон заяви, че е призовал френското правителство да подготви план за защита на критичната инфраструктура и обектите на отбранителната промишленост пред лицето на тази заплаха.

Той посочи, че през последните няколко седмици Франция е била обект на руски хибридни атаки, които няма да останат „без отговор“, съобщава Би Би Си (BBC).

Все по-голям брой европейски лидери предупреждават, че Русия може да подготвя атаки, за да постави на изпитание тяхната ангажираност в подкрепа на Украйна.

Френският президент говори пред журналисти след среща с лидерите на политическите партии, на която беше обсъдено въздействието върху сигурността от войните в Близкия изток и Украйна.

Макрон спомена атаката с дрон срещу летището в Лайпциг, Германия, за която беше обвинена Русия, както и изказването на полския премиер Доналд Туск, подсказващо, че Русия планира атаки с дронове и ракети срещу Полша и други страни от източния фланг на НАТО.

„През последните седмици руската хибридна заплаха срещу европейците и срещу Франция се засили. Целта е да бъдем застрашени и да бъде прекършен нашият стремеж да подкрепяме Украйна. Резултатът ще бъде точно обратният. Не сме уплашени, защото знаем, че нашата сигурност днес и утре е заложена на карта в Украйна“, каза той.

Макрон добави, че на правителството е възложено да защити критичната инфраструктура и „най-чувствителните“ обекти на отбранителната промишленост и технологиите срещу атаки с дронове и кибератаки.

Той също така обяви, че Франция ще свика среща на Г-7 за обсъждане на енергетиката и ще постави въпроса за газовите запаси пред Европейската комисия.

„През следващите седмици ще имаме среща на Г-7, посветена на тези енергийни въпроси, както за укрепване на сътрудничеството, така и за избягване на излишно напрежение между страните от Г-7 и основните ни партньори. Това ще бъде и възможност да се разгледат опции за евентуално освобождаване или деблокиране на стратегически резерви“, каза Макрон.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
Емануел Макрон Русия Хибридни атаки Франция Заплаха за сигурността Подкрепа за Украйна Критична инфраструктура Кибератаки Атаки с дронове Отбранителна промишленост
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