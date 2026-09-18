Нов воин напуска Войната на племената в “Игри на волята”

В ойната на племената на екстремното риалити “Игри на волята” ще даде нова жертва тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Още един воин ще се сбогува с надпреварата след оспорвана елиминационна битка, която ще изисква ловкост, пъргавина и огромно търпение.

Преди да стъпят на Арената обаче, номинираните ще трябва да се изправят срещу съдбата в опит да намерят път към спасението. Около огъня ще ги очаква водещата Ивет Лалова-Колио, а късметът и интуицията им ще изиграят ключова роля за тяхното бъдеще в голямата игра.

Източник: NOVA

Извън бойното поле зрителите ще видят опит за сформирането на нови съюзи и разместване на пластовете на влияние в лагерите на Зелените и Сините. Какъв ще бъде резултатът от това и защо ще доведе до буря от емоции?

Източник: NOVA

Кое племе ще понесе нова тежка загуба за своите редици? Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.