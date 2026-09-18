Генерал Кланси: НАТО вече е във война с Русия

С еверноатлантическият алианс всъщност вече е във война с Русия, но не иска да го признае.

Това мнение изрази в интервю пред "Укринформ" бившият директор на операциите на Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана, пенсионираният генерал-майор от канадските военновъздушни сили Скот Кланси, предава "Фокус".

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"Моята позиция по този въпрос е донякъде различна от мнението на повечето мои колеги експерти: Вярвам, че НАТО вече е във война с Русия. Просто Алиансът не иска тази война да се превърне в открит въоръжен конфликт, защото все още не е готов за това'', поясни Кланси.

''Канада не е готова за предстоящата война с Русия... Не е готова в Арктика, не е готова по бреговете си, не е готова в авиационния сектор. Нуждаем се от още около десетилетие, за да се подготвим, да не говорим за възстановяването на веригите за доставки и отбранително-индустриалната база'', категоричен е генерал-майорът.

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Кланси добави, че ''всички страни от НАТО са в приблизително едно и също състояние'' по отношение на отбраната си.

Припомняме, че по-рано тази година Канада обяви намерението си да инвестира 32 милиарда канадски долара (около 20 милиарда евро - бел. ред.) в модернизацията на четири военни бази в северната част на страната.