Свят

Русия се уплаши от ракетни системи на САЩ в Япония

Москва поиска изтегляне на ракетните системи "Тайфун"

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 17:26
Русия се уплаши от ракетни системи на САЩ в Япония
Източник: AP/БТА

Р усия настоява Япония да премахне американските ракетни системи "Тайфун" от своята територия, заяви днес говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Москва не за първи път изразява протест срещу разполагането на системите "Тайфун" по време на съвместни военни учения този месец между Япония, Австралия и САЩ, заявявайки, че те представляват заплаха за сигурността на Русия, посочва "Ройтерс".

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Захарова спомена протестната нота, изпратена на 3 септември, като заяви, че Япония трябва да я приеме много на сериозно.

"Тайфун" е система със среден обсег, способна да изстрелва крилати ракети СМ-6 и "Томахоук".

"На 3 септември до японската страна в Москва и Токио беше изпратена протестна нота относно разполагането на остров Кюшу на американски наземни ракетни системи "Тайфун", предназначени за изстрелване на ракети със среден и малък обсег. В документа е отбелязано, че Токио е предприел тази стъпка въпреки многократните демарши от руска страна, обясняващи опасенията ни относно заплахите за националната ни сигурност, регионалния мир и стабилност, породени от наличието на този тип оръжие на японския архипелаг. Подчертана беше недопустимостта на разполагането от Япония на тези системи на нейна територия под какъвто и да е предлог, независимо от продължителността или начина", заяви Захарова.

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Русия и Япония си размениха поредица протестни ноти през последните седмици след посещение на руския президент Владимир Путин на един от спорните Курилски острови, отбелязва "Ройтерс".

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, ТАСС    
Русия Япония САЩ
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