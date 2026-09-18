България

Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма

Всичко е декларирано надлежно, заяви бившия финансов министър

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 15:16
Горанов призна, че е отдавал помещение под наем на пътна фирма
Източник: БГНЕС

К онсултантската фирма на Владислав Горанов е отдавала помещение под наем на едно от дружествата, за които вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи по-рано. Това потвърди пред NOVA самият Горанов.

„Действително консултантската фирма, която притежавам е отдала помещение под наем на фирма „КМВ системи за пътна сигурност“ и то напълно на търговски принцип на „значителната сума“ от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно от там Демерджиев е направил тези сериозни разкрития“, заяви Горанов.

Иван Демерджиев: Фигурата на Бойко Борисов прозира зад фирмите за мантинели

Вътрешният министър съобщи, че разследване на МВР и службите за сигурност е установило сериозни нарушения при доставките на мантинели у нас. В схемата участвали четири основни дружества, които изградили своеобразен монопол и сключили договори, индексирани с над 150 милиона евро.

„Тези дружества, на свой ред, имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към наш дипломатически представител”, посочи Демерджиев.

Едно от свързаните имена е това на бившия финансов министър. Според данните на МВР той се явява наемодател на едно от тези дружества, като му е отдавал под наем обект за значителни суми.

„За съжаление, тези кръгове, които не без основание наричаме олигархични, така са се преплели, че виждате до какви връзки и зависимости се стига”, коментира  вътрешният министър.

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На въпрос защо името на Бойко Борисов не е споменато в днешните разкрития и очаква ли се искане за сваляне на имунитети, Иван Демерджиев отговори, че връзката между Борисов и Владислав Горанов е „очевидна и ясна”, тъй като бившият премиер сам е включвал Горанов в листите си и го е познавал добре.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
Владислав Горанов Иван Демерджиев МВР
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