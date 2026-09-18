България

Мъж на 30 години загина в гробище в Петрич

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 17:07
Мъж на 30 години загина в гробище в Петрич
Източник: БГНЕС

М ъж на 30 години загина от токов удар при строителни дейности в Петрич. Инцидентът е станал на 17 септември в района на гробищния парк, където се извършвало изграждане на покрив на жилищна сграда, съобщават от прокуратурата.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на смърт по непредпазливост.

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На мястото е извършен оглед, разпитани са свидетели и се установяват лицата, имащи отношение към строителните дейности.

Изискана е и документацията, свързана със строежа, включително тази за организацията и безопасността на труда.

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Разследването продължава, като се изясняват причините и механизмът на инцидента.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
токов удар Петрич инцидент
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Мъж на 30 години загина в гробище в Петрич

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