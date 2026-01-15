България

Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука

Столичният кмет заяви, че проблеми с отпадъците има в четири, пет района на София, а в останалите 19 - няма

Обновена преди 1 час / 15 януари 2026, 06:51
Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест
След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани

След кражба в София: Арестуваха двама многократно осъждани
Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците
АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат
Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът

Временен контрол върху цените при еврото: Какво предвижда законопроектът
Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат
Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща
Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

Божанов: Въвеждането на скенери в Изборния кодекс крие много рискове

С толичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.

По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма.

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

"Имам едно кратко послание - ще се справим с кризата с боклука в София", заяви Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС). 

СОС изслуша кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
5 снимки
СОС изслуша кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
СОС изслуша кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
СОС изслуша кмета Васил Терзиев за кризата с боклука
СОС изслуша кмета Васил Терзиев за кризата с боклука

Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма.

"Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици", отбеляза столичният кмет.

"Имаме уверение от директора на "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до края на месеца, проблемът с редовното събиране на отпадъците и с извозването на едрогабаритния отпадък ще бъде решен".

Терзиев увери, че техниката и служителите на терен, ще бъдат повече.

Полагат се същите усилия за районите "Слатина" и "Подуяне", където също се работи за повече техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което почиства тези райони.  

Според Терзиев картината, която се представя, е малко по-различна.

"Не казвам, че няма проблем, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на боклука, нито с нашите усилия да го оправим", каза столичният кмет.

Той смята, че причината са идващите избори, поради което темата с боклука се политизира. Терзиев изрази надежда държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ, без такава да й бъде искана.

За Терзиев голямата битка е срещу хората, които не са свикнали да им се казва "не".

"Става дума за едни 400 млн. лв. отгоре и се надявам тази битка да я изнесем докрай с колективни усилия и да не политизираме излишно", коментира Васил Терзиев.

Той каза, че битката с политическия боклук и политическата система е нещо, което няма да оправим за няколко месеца.

"Изисква се още много работа на цялото общество, за да променим нравите и начина, по който работи системата", посочи столичният кмет. Той увери, че за тази година няма да има увеличение за такса "битови отпадъци" като целта и да няма повишение и догодина. Терзиев призова софиянци да изхвърлят отпадъците си отделно, за да се премине плавно принципа "замърсителят плаща".  

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" поради изтичане на договора с фирмата за почистване.

Временна организация на сметосъбиране влезе и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември миналата година. Причината отново е изтичане на договора с обслужващата фирма и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията. 

Столична община договори сметопочистването в още шест района

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

Източник: БТА - София Господинова    
терзиев сос изслушване боклук софия криза
Последвайте ни
АПС с първа реакция за третия мандат

АПС с първа реакция за третия мандат

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Тайната дъщеря на Фреди Меркюри почина след битка с рака

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Президентът обяви на кого и кога ще връчи третия мандат

Котаракът Лари от

Котаракът Лари от "Даунинг стрийт" предизвика хаос на срещата на полския президент Карол Навроцки със Стармър

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

pariteni.bg
Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
Ексклузивно

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 6 часа
<p>Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден</p>
Ексклузивно

Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 5 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Ексклузивно

Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 6 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Ексклузивно

Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 5 часа

Виц на деня

– Как се нарича човек, който е щастлив в понеделник? – Пенсионер.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

Непознат спаси две малки деца, излезли на оживен път във Флорида

Свят Преди 20 минути

<p>Тези зодии ще накарат всички да ревнуват</p>

Тези зодии ще накарат всички да ревнуват

Любопитно Преди 21 минути

Техните постижения, харизма и вътрешна сила няма да останат незабелязани и дори могат да предизвикат завист

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Пари Преди 34 минути

За същия период на 2024 г. стаж за пенсия са си купили 2427 човека, като са платили малко над 16,240 млн. лева, а през 2023 г. – 3013 човека, като това им е струвало близо 19 млн. лева

<p>Почина поетът Нико Стоянов</p>

Почина бесарабският български поет Нико Стоянов

България Преди 1 час

Той оставя след себе си богат и значим литературен принос както в България, така и в Молдова

Отварят още две ски зони в Рила

Отварят още две ски зони в Рила

Любопитно Преди 1 час

Мальовица и пистата „Трещеник“ край Якоруда посрещат любителите на зимните спортове

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Кой е Ерфан Солтани - иранeцът изправен пред екзекуция?

Свят Преди 1 час

Базираната в САЩ "Информационна агенция за активисти за човешки права" (HRANA) заяви, че досега е потвърдила убийството на 2417 протестиращи, както и 12 деца и 10 цивилни, които не са участвали в протестите

Чанта Birkin

Модна къща шпионирала клиентите си, за да провери дали са достатъчно „престижни“

Любопитно Преди 1 час

Една от най-желаните чанти в света – Birkin очевидно не е достъпна за всеки, а Hermès, според информацията, прилага крайни мерки, за да гарантира, че само „подходящи“ клиенти могат да се сдобият с нея

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Ариана Гранде: Мак Милър ме насърчи да бъда себе си

Любопитно Преди 1 час

„Никога не съм говорила за това, но всъщност Малкълм, когото може би познавате като Мак, ме насърчи да бъда себе си“, сподели Гранде

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

ГЕРБ-СДС внесе в НС законопроект за закриване на КПК

България Преди 1 час

Документът предвижда преразпределение на функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Блейк Лайвли наричала пентхауса си в Ню Йорк „Бъкингамския дворец“

Любопитно Преди 1 час

Пентхаусът на Лайвли се превърна в тема на разговор в продължаващия правен спор между нея и Джъстин Балдони

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Иран твърди, че Ерфан Солтани не е осъден на смърт

Свят Преди 1 час

26-годишният мъж бе арестуван на 10 януари по време на протестите срещу режима

<p>Експертите са песимисти: Войната в Украйна навлиза в пета година, мирът остава далеч</p>

Ще приключи ли войната в Украйна през настоящата година

Свят Преди 2 часа

Повечето експерти са на мнение, че няма как да се прогнозира кога ще бъде сключено мирно споразумение между Москва и Киев

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

Арестуваха мъж, заплашил да отреже гърлото на жената, с която живее

България Преди 2 часа

Обвиняемият ударил жертвата и хвърлил стол по нея

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Тръмп не се нуждае от Гренландия, за да изгради "Златния купол"

Свят Преди 2 часа

Голямата част от характерния за президента отбранителен щит дори не е предназначена да бъде базирана на сушата

.

Иран отправи смъртни заплахи срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Зловещото предупреждение беше излъчено по иранската държавна телевизия

Международната космическа станция

Спешен медицински случай на МКС: НАСА евакуира успешно четирима астронавти

Свят Преди 2 часа

Четиримата астронавти вече се приводниха на Земята, след като престоят им в космоса беше съкратен с един месец

Всичко от днес

От мрежата

Четири неща, които стресират домашната ви котка

dogsandcats.bg

Защо котките имат процепи в ушите си

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Анита от "Игри на волята" чака бебе

Edna.bg

7 неща, които всяка жена трябва да направи след 40!

Edna.bg

Стефанов за Соле: Дадох много добър футболист на ЦСКА

Gong.bg

Венци Стефанов: Който не отговаря на изискванията, да домакиства на друг стадион

Gong.bg

Радев обяви кога и на кого връчва третия проучвателен мандат

Nova.bg

Хайри Садъков: От АПС ще приемем третия мандат и ще го обсъдим

Nova.bg