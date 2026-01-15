Терзиев: Ще се справим с кризата с боклука

Напрежение в Асеновград: Хиляди без вода трети ден заради спукан водопровод, върху който е построена къща

С толичният общински съвет изслуша кмета на София Васил Терзиев. Той представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.

По думите му в 19 от 24 района в София проблеми с боклука няма.

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

"Имам едно кратко послание - ще се справим с кризата с боклука в София", заяви Терзиев на брифинг в Столичния общински съвет (СОС).

Терзиев каза, че проблеми с отпадъците има в четири-пет района на София, а в останалите 19 - няма.

"Положихме доста усилия в районите, които нещата не са наред, да ги оправим в идващите седмици", отбеляза столичният кмет.

"Имаме уверение от директора на "Софекострой", че в "Люлин" и "Красно село" до края на месеца, проблемът с редовното събиране на отпадъците и с извозването на едрогабаритния отпадък ще бъде решен".

Терзиев увери, че техниката и служителите на терен, ще бъдат повече.

Полагат се същите усилия за районите "Слатина" и "Подуяне", където също се работи за повече техника и служители на Столичното предприятие за третиране на отпадъците, което почиства тези райони.

Според Терзиев картината, която се представя, е малко по-различна.

"Не казвам, че няма проблем, но се води една съвсем различна кампания, която няма нищо общо нито с реалното състояние на боклука, нито с нашите усилия да го оправим", каза столичният кмет.

Той смята, че причината са идващите избори, поради което темата с боклука се политизира. Терзиев изрази надежда държавата да не бъде в ролята, в която беше по време на транспортната криза и да реши да дава помощ, без такава да й бъде искана.

За Терзиев голямата битка е срещу хората, които не са свикнали да им се казва "не".

"Става дума за едни 400 млн. лв. отгоре и се надявам тази битка да я изнесем докрай с колективни усилия и да не политизираме излишно", коментира Васил Терзиев.

Той каза, че битката с политическия боклук и политическата система е нещо, което няма да оправим за няколко месеца.

"Изисква се още много работа на цялото общество, за да променим нравите и начина, по който работи системата", посочи столичният кмет. Той увери, че за тази година няма да има увеличение за такса "битови отпадъци" като целта и да няма повишение и догодина. Терзиев призова софиянци да изхвърлят отпадъците си отделно, за да се премине плавно принципа "замърсителят плаща".

От 5 октомври 2025 г. Столичната община въведе кризисна организация за сметопочистването в районите "Люлин" и "Красно село" поради изтичане на договора с фирмата за почистване.

Временна организация на сметосъбиране влезе и в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" от 1 декември миналата година. Причината отново е изтичане на договора с обслужващата фирма и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията.

