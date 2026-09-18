Свят

Русия удари жестоко, има нов план за Сумска област

Повредени са частни жилищни сгради, училище и медицински заведения

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 16:22
Русия удари жестоко, има нов план за Сумска област
Източник: EPA/БГНЕС

С евернокорейски войници могат да заменят руските подразделения в отделни участъци на фронта, вероятно в северната част на Украйна, в Сумска област. Това ще позволи на Русия да прехвърли силите си към тактическия район Лиман, сочи анализ на базирания във Вашингтон Института за изследване на войната (ISW).

Оттам се позовават на източник, свързан с руската военна група "Север“. Според неговите данни, в отделни участъци руските военни могат да бъдат заменени от севернокорейски подразделения, предава "Фокус".

Оттеглиха ли се севернокорейските войски от фронта в Украйна?

Освен това източникът разкри, че отделни севернокорейски офицери вече са действали в близост до международната граница, където са придобивали боен опит и са провеждали разузнаване.

В същото време към момента ISW засега не регистрира признаци за присъствие на севернокорейски военни на територията на Украйна. Ако такова разгръщане се осъществи, то ще означава по-нататъшно разширяване на участието на Северна Корея във войната.

Отделно се наблюдава разместване на руски войски в района на Суми. Според същия източник руското командване може да прехвърли два батальона от 1-ви мотострелкови полк към село Рясне, разположено югоизточно от Суми.

ISW по-рано е засякъл подразделения от този полк в различни участъци от фронта в северната част на Украйна.

Днес Русия проведе масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу Конотоп в Сумска област, нанасяйки щети на обекти от социалната и критичната инфраструктура, частни къщи, газоразпределителната мрежа и железопътната мрежа. Това съобщи кметът на Конотоп Артем Семенихин.

По думите му, в резултат на руската атака са пострадали учебни заведения и здравни институции. Засегнати са помещенията на детска градина и сградата на училище. Повредени са частни жилищни сгради и медицински заведения.

Прогноза за 100 000 севернокорейци в Украйна

Освен това, поради повреди по газопреносната мрежа значителна част от Конотоп остана без газоснабдяване. В резултат на атаката са прекъснати и много електропроводи.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
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