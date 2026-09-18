България

Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи

Вече 5 месеца Джани е прикован към легло, а неговата баба се грижи за него

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 17:18
Детето, което падна от терасата на НДК, има нужда от помощ, за да проходи
Източник: iStock/GettyImages

М омчето, което пострада тежко след падане от тераса на НДК, спешно се нуждае от средства за рехабилитация. Сумата, необходима за лечението му в Истанбул, е 234 000 евро. А докато семейството се бори детето да не остане парализирано, прокуратурата все още разследва инцидента, съобщава NOVA.

Вече 5 месеца Джани е прикован към легло, а неговата баба се грижи за него. Той пострада тежко след като парапет на НДК се срути, при което детето падна от високо. Днес Джани не помни нищо от фаталния ден.

След инцидента, момчето изпада в кома и претърпява няколко тежки операции. След дълго болнично лечение, Джани вече е у дома, но подобрение от последвалата рехабилитацията няма. Според семейството единственият му шанс за пълноценен живот е лечение в клиника в Турция.

„Много ще съм благодарен. Това означава много за мен. Наистина най-малката помощ означава много за мен. Наистина много ми липсва старият ми живот“, споделя Джани.

Необходимата сума е близо четвърт милион евро.

„Чакането може да доведе до много по-бавно възстановяване. Да не кажем, че ако повече време мине, шансовете му се губят с всеки изминал ден. Офертата е за 6 месеца, сумата е много голяма. Тя включва не само рехабилитация. Там имат лекари, имат комплексно провеждане на всичко, от което той има нужда за неговото лечение и възстановяване“, каза бабата Лидия Милева.

За да помогнат на Джани, в основното му училище са поставили кутия за дарения. „Призовахме всички родители вместо традиционно букети и цветя, да донесат малко дарение именно за нашия бивш ученик“, каза директорът 115 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Цветелина Боянкина.

Днес терасата на НДК е заградена, а рухналият парапет не е възстановен. От ръководството на Националния дворец на културата заявиха пред NOVA, че очакват резултатите от разследването - не е ясно как детето е паднало и дали е инцидент или става въпрос за умишлено бутане.

Ако желате да помогнете, ето къде можете да дарите: 

IBAN: BG97BUIN95611000740294
Получател: Фондация Павел Андреев
Основание: Джани Бехчет

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
НДК инцидент
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