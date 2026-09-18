Протест в Свети Влас за нова пречиствателна станция блокира пътя Бургас - Варна

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П ротест заради проблемите с пречистването на отпадните води затвори за 30 минути пътя Бургас–Варна край Свети Влас. Жители и представители на местния бизнес се събраха с искане за изграждане на нова пречиствателна станция и конкретни срокове за решаване на проблема.

Пътят беше блокиран с жива верига в района на КПП „Кошарица“ между 9 и 9:30 ч.

Протестиращите заявиха, че акцията няма политически характер. Според тях проблемът с пречиствателната станция „Елените“ продължава от години и вече застрашава както местния туризъм, така и подготовката за следващия летен сезон.

Затвореният плаж и загубите за бизнеса

На 12 август 2026 г. РЗИ-Бургас затвори плаж „Изток“ в Свети Влас след авария в пречиствателната станция „Елените“, при която в морето са попаднали непречистени отпадни води.

„Протестът няма политически характер. Събрали сме се, за да изразим недоволството от проблема, който продължава вече дълго време. Преди 27 години пречиствателна станция „Елените“ бива приватизирана. Предишни правителства са обещавали да предприемат мерки, а всъщност се стигна до една антиреклама, след като плажът ни беше затворен“, заяви кметът на Свети Влас Иван Николов, цитиран от NOVA.

По думите на представителя на местния бизнес Стоян Неделчев затварянето на плажа е довело до отменени резервации и сериозни загуби за бизнеса.

„Когато по медиите беше съобщено, че има проблеми в района, веднага резервациите бяха отменени. Пикът на летния сезон е около 15 август, а новината излезе на 12 август. Имаме много големи загуби“, каза той.

Искат решение до 15 май 2027 г.

Кметът на Свети Влас настоя проблемът да бъде решен преди началото на следващия туристически сезон и посочи 15 май 2027 г. като краен срок.

От ВиК-Бургас заявиха, че е започнала процедура за изграждане на нова пречиствателна станция.

„Започнали сме процедурата по обособяване и изработка на ПУП за изграждане на нова пречиствателна станция. Процедурите са доста дълги и затова ще са ни необходими около 2 години, за да стартираме проекта“, заяви директорът на ВиК-Бургас Златина Димитрова.

Областният управител Дико Диков посочи, че след възникването на аварията са били предприети спешни действия.

„В рамките на 2-3 месеца са предприети всички необходими мерки. Спешно беше извършен ремонт. Когато възникна проблемът в Свети Влас, само след седмица плажът беше отново отворен“, каза Диков.

Какво настояват протестиращите

Инициативният комитет на жителите на Свети Влас настоява институциите да представят конкретен план и срокове за трайно решаване на проблема.

Според исканията им до 1 ноември 2026 г. отговорните министерства трябва да организират среща с местните представители и да представят план с конкретни стъпки и срокове.

Второто им основно искане е до 15 май 2027 г. проблемът с пречистването на отпадните води в Свети Влас да бъде трайно решен.

Протестиращите заявяват, че са изпратили писмо до министър-председателя, с копие до министрите на регионалното развитие и благоустройството, околната среда и водите, финансите и туризма, както и до областния управител на Бургас.

Към писмото е приложена и подписка на жители на Свети Влас и община Несебър.

От инициативния комитет заявяват, че ще организират нови протести, ако не бъде постигнат диалог и поставените от тях срокове не бъдат спазени.

Те определят пречиствателната станция „Елените“ като ключова инфраструктура за района и настояват държавните институции да поемат по-активна роля за намирането на трайно решение.