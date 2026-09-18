Технологии

През 2027 г. в България стартират продажбите на китайската Lepas

В началото на 2027 г. Lepas, част от концерна Chery Group, ще се появи на родния пазар първо с флагмана си L8

Пламен Георгиев Пламен Георгиев

18 септември 2026, 15:39
През 2027 г. в България стартират продажбите на китайската Lepas
Източник: Lepas

П родажбите на Lepas в България ще започнат през 2027 г. В момента продуктовата гама на марката е съставена от три модела: L8, L6 и L4. В основата на развитието е концепцията Drive Your Elegance: подход, при който технологиите, дизайнът и комфортът са подчинени на изживяването на водача, а не на надпреварата в спецификациите.

В основата на продуктовото портфолио е платформата LEX за електрифицирани автомобили, проектирана за различни размери автомобили, типове задвижване и електронни системи. Стратегията си компанията описва с формулата 1+2+4+N: една нова платформа, две технологии за задвижване, четири направления за развитие на технологии, ориентирани към потребителя, и непрекъснато разширяваща се продуктова гама.

В момента марката залага на плъг-ин хибридно (Super Hybrid) и електрическо (Super Electric) задвижване. Те позволяват на марката да разработва паралелно плъг-ин хибридни и изцяло електрически модели върху обща техническа основа. Електрическото задвижване е с интегрирана 12-в-1 конструкция с ефективност 90,8%, а батерията е проектирана за работа при температури от -25 до 55 градуса.

Lepas L8
Lepas L8 Източник: Lepas

Гамата е съставена от три SUV модела. Първият, който ще се появи на българския пазар, е флагманът L8 с плъг-ин хибридно задвижване, докато L6 и L4 са разработени както в плъг-ин хибридна, така и в изцяло електрическа версия.

От компанията предвиждат изключително агресивна продуктова политика с 11 нови електрифицирани модела през следващите 24 месеца.

Lepas L4
Lepas L4 Източник: Lepas

L8 е дълъг 4688 мм, междуосието му е 2800 мм. В основата на системата Super Hybrid е 1,5-литров DHT двигател, като системната мощност е 280 к.с. и 365 Нм, комбинираният пробег е до 1300 км, но по стария цикъл NEDC. L6 представител на С-SUV сегмента с дължина 4554 мм и междуосие 2700 мм. Електрическата му версия има пробег над 450 км (по WLTC). L4, с дължина 4420 мм и същото междуосие, е най-компактният от трите.

Шефът на Lepas за България, Жонг Вей (Zhong Wei), определи страната ни като стратегически приоритетен пазар. „Виждаме голям потенциал за електрифицираните автомобили в България, където потребителите имат високи изисквания към дизайна и качеството“.

Редактор: Пламен Георгиев
Lepas китайски автомобили България Лепас
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