Лагард: Законът за цифровото евро може да бъде готов до края на 2026 г.

З аконодателството за цифровото евро може да бъде финализирано до края на 2026 г., заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на срещата на европейските финансови министри в Дъблин.

„Колкото по-рано, толкова по-добре“, коментира тя по отношение на приключването на законодателния процес.

Лагард участва в заседанието на Еврогрупата и в неформалната среща на Съвета по икономически и финансови въпроси ECOFIN в ирландската столица. ЕЦБ потвърждава участието ѝ и в пресконференцията след заседанието на Еврогрупата.

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Пилотният проект трябва да започне през 2027 г.

Лагард посочи, че според настоящия график пилотният проект за цифровото евро трябва да започне през 2027 г.

Техническата подготовка вече е в ход. Самата ЕЦБ работи с допускането, че ако европейското законодателство бъде прието до края на 2026 г., пилотният етап и първите тестови трансакции могат да започнат през 2027 г., а потенциалното първо реално издаване на цифровото евро остава планирано за 2029 г.

Важно е, че решението дали цифровото евро действително ще бъде издадено още не е взето. Управителният съвет на ЕЦБ ще се произнесе окончателно след приемането на европейския регламент.

Какво представлява цифровото евро

Идеята е цифровото евро да бъде дигитална форма на парите на централната банка, която да може да се използва за ежедневни плащания в цялата еврозона.

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То трябва да съществува наред с кеша, а не вместо него.

ЕЦБ вижда проекта и като част от усилията Европа да запази по-голям контрол върху собствената си платежна инфраструктура. В скорошно видео Лагард подчерта, че с разрастването на цифровите плащания е важно и парите на централната банка да имат цифрова форма.

Според нея въпросът е свързан и със суверенитета - Европа да запази контрол както върху валутата си, така и върху инфраструктурата, по която преминават цифровите плащания.

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На въпрос дали ще остане начело на Европейската централна банка до края на мандата си Кристин Лагард не даде категоричен отговор.

„Напускам през 2027 г.“, заяви тя пред RTÉ. Попитана дали това означава, че ще остане до октомври, когато официално изтича мандатът ѝ, Лагард отговори: „Ще видим“.

Тя увери, че когато настъпи моментът за смяна на ръководството, преходът ще бъде организиран професионално. Мандатът ѝ като председател на ЕЦБ официално изтича през октомври 2027 г.

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ЕЦБ вече набира търговци за тестовете

Подготовката за пилотния етап вече е започнала. Евросистемата набира търговци за участие в тестовете на цифровото евро през 2027 г. Избраните компании ще работят с тестова версия на системата, за да бъдат проверени различни начини за плащане и техническата ѝ работа преди евентуалното реално въвеждане.

Оперативната фаза на пилота е предвидена за втората половина на 2027 г. и трябва да продължи около година.

Отделно стартира и Pontes

Лагард съобщи още, че Pontes - по думите ѝ „дигиталното евро, предоставено на разположение на банките“ - ще започне да функционира в понеделник.

Това обаче е различно от цифровото евро, което се подготвя за ежедневни плащания от граждани и бизнес.

Pontes е решение на Евросистемата за финансовите пазари и плащанията на едро. То е базирано на технология на разпределения регистър - DLT, и трябва да свързва пазарни DLT платформи с услугите на TARGET, така че трансакции с токенизирани финансови активи да могат да се уреждат в пари на централната банка.

Самата ЕЦБ описва Pontes като мост между традиционната инфраструктура за сетълмент и DLT платформите. Проектът е част от по-широката стратегия на Евросистемата за модернизиране на финансовата инфраструктура и използване на пари на централната банка и при токенизирани трансакции.

Какво следва

Най-важната следваща стъпка остава приемането на законодателството на европейско ниво. Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия трябва да приключат преговорите по окончателния текст. Ако това стане до края на 2026 г., ЕЦБ ще може да продължи към пилотната фаза през 2027 г. и към евентуално въвеждане на цифровото евро по-късно.