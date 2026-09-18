България

МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

Ще проверяват дейността на Посолството в ОАЕ

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 19:00
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М инистърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика българския посланик в Обединените арабски емирства. Тя е разпоредила и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ, съобщават от МВнР.

Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия въпросът за освобождаването на посланика да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет.

Пращат посланика в Бразилия пред дисциплинарен съвет

Съгласно установената процедура ръководителите на българските дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България, който се издава по предложение на Министерския съвет.

Предстоящата проверка ще обхване дейността на Посолството на България в ОАЕ. След нейното извършване ще бъдат предприети съответните действия в зависимост от установените обстоятелства.

МВнР изисква обяснения от посланика ни в Алжир Румен Петров

От външното министерство не посочват допълнителни подробности за причините, довели до спешното извикване на посланика и разпоредената проверка.

Редактор: Николай Киров
Източник: МВнР    
МВнР Велислава Петрова посланик
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МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

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