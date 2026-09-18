МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

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М инистърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика българския посланик в Обединените арабски емирства. Тя е разпоредила и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ, съобщават от МВнР.

Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия въпросът за освобождаването на посланика да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет.

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Съгласно установената процедура ръководителите на българските дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България, който се издава по предложение на Министерския съвет.

Предстоящата проверка ще обхване дейността на Посолството на България в ОАЕ. След нейното извършване ще бъдат предприети съответните действия в зависимост от установените обстоятелства.

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От външното министерство не посочват допълнителни подробности за причините, довели до спешното извикване на посланика и разпоредената проверка.