МВнР спешно привика посланика в ОАЕ

М инистърът на външните работи Велислава Петрова спешно извика българския посланик в Обединените арабски емирства. Тя е разпоредила и проверка на дейността на българското посолство в ОАЕ, съобщават от МВнР.
Министерството на външните работи ще предприеме необходимите действия въпросът за освобождаването на посланика да бъде внесен за разглеждане от Министерския съвет.
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Съгласно установената процедура ръководителите на българските дипломатически мисии се освобождават от длъжност с указ на президента на Република България, който се издава по предложение на Министерския съвет.
Предстоящата проверка ще обхване дейността на Посолството на България в ОАЕ. След нейното извършване ще бъдат предприети съответните действия в зависимост от установените обстоятелства.
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От външното министерство не посочват допълнителни подробности за причините, довели до спешното извикване на посланика и разпоредената проверка.