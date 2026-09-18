България

НЗОК ще плаща 4 процедури при зъболекар годишно

Пакетите за пълнолетни и деца се изравняват по броя на дейностите, обясни председателят на Българския зъболекарски съюз

Василена Василева Василена Василева

18 септември 2026, 14:20
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Н овите договорености между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския зъболекарски съюз (БЗС) вече са факт. От 1 ноември се разширява пакетът от дентални дейности за пълнолетните пациенти.

Пакетите за пациентите над 18 години и за децата до 18 години се изравняват по отношение на броя на дейностите. Така пълнолетните ще могат да ползват до четири дентални дейности годишно по линия на НЗОК, сред които са пломбиране и вадене на зъб.

НЗОК разширява денталната помощ за възрастни и деца

Темата коментира председателят на Българския зъболекарски съюз д-р Борислав Миланов в ефира на NOVA.

  • Искат по-голямо финансиране

„Това е изключително важна крачка, защото ние сме длъжни да намерим адекватни начини за финансиране. Пациентите имат нужда от различни дейности, извън този пакет, затова искаме 5% от бюджета на НЗОК“, обясни д-р Миланов.

По думите му разширяването на пакета е важна стъпка, но е необходимо да се търсят и допълнителни възможности за финансиране на денталната помощ.

НЗОК и БЛС подписаха Национлания рамков договор

  • Д-р Миланов за цените на стоматологичните услуги

Председателят на БЗС коментира и отражението на инфлацията върху цените на стоматологичните услуги.

„Колегите се опитват да проявят разбиране, защото без нашите пациенти не можем да съществуваме. Ако цените се увеличат, много от тях няма да могат да отговорят на това. Баланс има, но не може да бъде вечно за сметка на зъболекарите“, каза д-р Миланов.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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