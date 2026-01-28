Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

Н атрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Той и заместник - кметът на Столична община (СО) в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева дадоха актуална информация за сметосъбирането в столицата.

По думите на Неделков от няколко дни в трите района вече се работи на режим поддръжка, не се губи излишно време с наваксване на натрупани точки, преливащи контейнери и улици, в които не е влизано от седмици.

В момента в „Люлин“ контейнерите се извозват всеки ден, каза той.

Подготвят се графиците за ръчно метене за следващия месец. Има подсигурени автомобили, които извършват механизирано метене, така че при благоприятни метеорологични условия и тази дейност ще започне, каза Неделков. Има и осигурен достатъчен брой служители както в „Люлин“, така и в „Красно село“, посочи той.

В „Красно село“ от 16 януари, в „Люлин“ - от 24 януари, започна извозването на едрогабаритния отпадък. Само през последните дни екипите успяха да съберат близо 350 тона отпадък, който влезе на територията на депо „Враждебна“, каза директорът на Столичния инспекторат.

В „Подуяне“ и „Слатина“ по-голямата част от контейнерите също се обслужват ежедневно, останалите, които не могат да бъдат обслужвани в рамките на деня, се събират на втория или третия ден, посочи Неделков.

В момента сме в процес на организация за почистване на териториите около контейнерите и междублоковите пространства, където от бурните ветрове се разпиляха доста отпадъци, съобщи Неделков.

Битовият отпадък, събран от "Подуяне" и "Слатина" от 12 януари досега, е около 1600 – 1700 тона, каза той.

Сигналите за препълнени контейнери са намалели, отчете Неделков.

Относно едрогабаритните отпадъци, които се оставят около контейнерите, той посочи, че винаги е имало график за събирането им - не само в тези райони, а и за всички останали райони, където има договори.

За зона 6 в „Люлин“ и „Красно Село“ в момента се изготвят и графици за едрогабаритния отпадък от началото на февруари, така че и тези райони да влязат в графика, както останалите. Отделно в „Подуяне“ и в „Слатина“ СПТО има ангажимент да събира едрогабаритния отпадък, но в момента нашият приоритет е събирането на битовия отпадък в тези два района, заяви Неделков.

Както и кметът на район „Изгрев“ вече каза, нещата там се нормализираха. Вчера успяха да извозят всички контейнери, събират едрогабаритния отпадък, така че там в момента не виждаме да има проблеми, каза още Недялков.

Най-проблемна продължава да бъде зона 3, за която няма действащ договор и тя се обслужва от Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и там работим със собствен капацитет, като сме увеличили и капацитета на хората и техниката, с които работим, каза заместник - кметът на Столична община Надежда Бобчева.

Вече има действащ договор с общинското дружество „Софекострой“, които поеха цялостно обслужването на „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“, посочи Надежда Бобчева.

Тази седмица са насрочени голяма част от делата по поръчката, която беше обявена от Столична община през изминалата година, обясни тя.

Вчера беше делото за зона 4, в понеделник беше за зона 7, а утре предстоят останалите три дела по обжалването, които са във Върховния административен съд, посочи Бобчева.

За зона 1 и 7, които са централната градска част, както и за 2 и 5, към днешна дата има действащи анекси, с които е осигурена услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обясни заместник-кметът.

Зона 6 се обслужва от общинското търговско дружество „Софекострой“. По дучмите на Бобчева от общината очакват съдебните решения, за да могат да предприемат последващите действия по всички други зони, в които има процедура на обжалване. За зона 2 беше прекратено делото, жалбата няма да бъде гледана. И за зона 5 нямаше постъпили жалби, така че най-вероятно за тях, при възможност, може да бъдат подписани дългосрочни петгодишни договори, посочи тя.

Относно финансирането Бобчева обясни, че заемът, който е отпуснат от Столичния общински съвет, е бил за „Софекострой“. За СПТО действията, които предприехме постепенно, бяха да бъде увлеличен персоналът, с който те работят. Бяха добавени почти 200 нови щатни работни места, бюджетът на предприятието беше актуализиран, посочи тя.

Имаше и дарителски акции от граждански организации, които дариха част от камионите, които закупиха на СПТО. Това, което се оказа в един момент като основно предизвикателство, е наемането на нужния брой хора, за да може да бъде обезпечено изпълнението на тази дейност. През миналата седмица в завода бяха наети допълнително 16 души, каза още Надежда Бобчева.