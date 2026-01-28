България

Кризата с боклука в София: Успя ли Столичната община да се пребори с проблема

Натрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков

28 януари 2026, 14:05
След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?
Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер

Категоричен отказ от подуправителя на БНБ Радослав Миленков за служебен премиер
Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ

Иван Иванов: Държавата спаси 100% от средствата за саниране по ПВУ
Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост

Античният театър и Амфитеатърът на Сердика стават държавна собственост
Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП

Прокуратурата се зае с разследването на катастрофата при ГКПП "Капитан Андреево"

"Отговорът е не": И Петър Чобанов отказа да е премиер
Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите

Блокадите по западната ни граница и цената за превозвачите
Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Криза за служебен премиер: И управителят на БНБ Димитър Радев отказа на президента Йотова

Н атрупаният отпадък в столичните райони "Люлин", "Подуяне" и "Слатина" е събран, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков. Той и заместник - кметът на Столична община (СО) в направление „Зелена система, екология и земеползване“ Надежда Бобчева дадоха актуална информация за сметосъбирането в столицата. 

По думите на Неделков от няколко дни в трите района вече се работи на режим поддръжка, не се губи излишно време с наваксване на натрупани точки, преливащи контейнери и улици, в които не е влизано от седмици.

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

В момента в „Люлин“ контейнерите се извозват всеки ден, каза той. 

Подготвят се графиците за ръчно метене за следващия месец. Има подсигурени автомобили, които извършват механизирано метене, така че при благоприятни метеорологични условия и тази дейност ще започне, каза Неделков. Има и осигурен достатъчен брой служители както в „Люлин“, така и в „Красно село“, посочи той. 

В „Красно село“ от 16 януари, в „Люлин“ - от 24 януари, започна извозването на едрогабаритния отпадък. Само през последните дни екипите успяха да съберат близо 350 тона отпадък, който влезе на територията на депо „Враждебна“, каза директорът на Столичния инспекторат.  

СО за кризата с боклука: Над 377 тона отпадъци са извозени за ден от трите най-засегнати района

В „Подуяне“ и „Слатина“ по-голямата част от контейнерите също се обслужват ежедневно, останалите, които не могат да бъдат обслужвани в рамките на деня, се събират на втория или третия ден, посочи Неделков. 

В момента сме в процес на организация за почистване на териториите около контейнерите и междублоковите пространства, където от бурните ветрове се разпиляха доста отпадъци, съобщи Неделков. 

Битовият отпадък, събран от "Подуяне" и "Слатина" от 12 януари досега, е около 1600 – 1700 тона, каза той. 

Столична община: Продължава сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Сигналите за препълнени контейнери са намалели, отчете Неделков. 

Относно едрогабаритните отпадъци, които се оставят около контейнерите, той посочи, че винаги е имало график за събирането им - не само в тези райони, а и за всички останали райони, където има договори. 

За зона 6 в „Люлин“ и „Красно Село“ в момента се изготвят и графици за едрогабаритния отпадък от началото на февруари, така че и тези райони да влязат в графика, както останалите. Отделно в „Подуяне“ и в „Слатина“ СПТО има ангажимент да събира едрогабаритния отпадък, но в момента нашият приоритет е събирането на битовия отпадък в тези два района, заяви Неделков. 

СО с актуална информация за сметосъбирането в "Люлин" и "Красно село"

Както и кметът на район „Изгрев“ вече каза, нещата там се нормализираха. Вчера успяха да извозят всички контейнери, събират едрогабаритния отпадък, така че там в момента не виждаме да има проблеми, каза още Недялков. 

Най-проблемна продължава да бъде зона 3, за която няма действащ договор и тя се обслужва от Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и там работим със собствен капацитет, като сме увеличили и капацитета на хората и техниката, с които работим, каза заместник - кметът на Столична община Надежда Бобчева. 

Бобчева: На 80% е възстановено сметосъбирането по график в районите "Люлин" и Красно село"

Вече има действащ договор с общинското дружество „Софекострой“, които поеха цялостно обслужването на „Люлин“, „Красно село“ и „Красна поляна“, посочи Надежда Бобчева. 

Тази седмица са насрочени голяма част от делата по поръчката, която беше обявена от Столична община през изминалата година, обясни тя. 

Вчера беше делото за зона 4, в понеделник беше за зона 7, а утре предстоят останалите три дела по обжалването, които са във Върховния административен съд, посочи Бобчева. 

За зона 1 и 7, които са централната градска част, както и за 2 и 5, към днешна дата има действащи анекси, с които е осигурена услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, обясни заместник-кметът. 

Зона 6 се обслужва от общинското търговско дружество „Софекострой“. По дучмите на Бобчева от общината очакват съдебните решения, за да могат да предприемат последващите действия по всички други зони, в които има процедура на обжалване. За зона 2 беше прекратено делото, жалбата няма да бъде гледана. И за зона 5 нямаше постъпили жалби, така че най-вероятно за тях, при възможност, може да бъдат подписани дългосрочни петгодишни договори, посочи тя. 

Относно финансирането Бобчева обясни, че заемът, който е отпуснат от Столичния общински съвет, е бил за „Софекострой“. За СПТО действията, които предприехме постепенно, бяха да бъде увлеличен персоналът, с който те работят. Бяха добавени почти 200 нови щатни работни места, бюджетът на предприятието беше актуализиран, посочи тя. 

Имаше и дарителски акции от граждански организации, които дариха част от камионите, които закупиха на СПТО. Това, което се оказа в един момент като основно предизвикателство, е наемането на нужния брой хора, за да може да бъде обезпечено изпълнението на тази дейност. През миналата седмица в завода бяха наети допълнително 16 души, каза още Надежда Бобчева. 

Източник: БТА/Юзлем Тефикова    
София боклук сметопочистване
Последвайте ни
Това ли е новата партия на Румен Радев?

Това ли е новата партия на Румен Радев?

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

Снимка на Путин в Белия дом разтърси САЩ: Появи се на стената в най-критичния момент

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

След три пъти „Не“ от банкерите: Андрей Гюров влезе при Йотова. Ще има ли България премиер?

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Летища връщат COVID-19 мерките заради смъртоносния вирус Нипа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

Работодатели не могат да уволнят служители, които не идват на работа

pariteni.bg
Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

Какво трябва да е налягането в гумите през зимата

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 2 дни
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 2 дни
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 2 дни
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

„Най-стресиращото ми беше рестото“: как една банкова карта ми спести хаоса при двойното обращение на лев и евро

Пари Преди 28 минути

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

КЕВР отказва на „Булгаргаз“ да вдигне цената на газа със 7,5%

България Преди 33 минути

Първоначално „Булгаргаз“ предложи цена на природния газ за февруари от 32,34 евро/MWh

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

„Не може да стане по-голямо от това“: Военната чистка на Си Дзинпин и пътят към глобален конфликт

Свят Преди 57 минути

Шокиращата чистка на висшето военно ръководство, извършена по нареждане на Си Дзинпин, рязко повишава напрежението в регион, който и без това вече се намира на ръба на криза

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Самолет на НАСА кацна аварийно в Хюстън, предизвиквайки големи искри

Свят Преди 1 час

Бетъни Стивънс сподели, че е имало механичен проблем, който е довел до кацане без прибрани колесници

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

„Да, България“: Не сме съгласни хора автоматично да бъдат изключвани от листите

България Преди 1 час

Това заяви съпредседателят на ДБ Божидар Божанов пред журналисти в НС

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Tyga, Gucci Mane и Джейсън Деруло: Защо западни музиканти се завръщат на сцената в Русия

Свят Преди 1 час

Макар тези изпълнители да не са сред най-големите имена в световната музика, завръщането им показва, че част от западните артисти са готови да поемат риска от негативна обществена реакция, като изнасят концерти в страна, която е нахлула в съседна държава

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Изненада в края на януари: Три зодии най-сетне ще видят как усилията им се отплащат

Любопитно Преди 1 час

Краят на януари носи положителни промени, нови възможности и заслужени успехи за тези зодиакални знаци

Авария остави без парно и топла вода част от София

Авария остави без парно и топла вода част от София

България Преди 1 час

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Ласкателствата на Марк Рюте към Тръмп натоварват НАТО

Свят Преди 2 часа

Генералният секретар на Алианса успя да върне НАТО от ръба на кризата около Гренландия. Но някои в Европа вече се питат - на каква цена?

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

България Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Кървав кошмар в Казанлък: Каракачанка нахапа жена по лицето и ръцете по време на разходка

България Преди 2 часа

38-годишна стопанка на джак ръсел е с тежки рани след внезапно нападение в жк „Изток“; собственикът на агресивното животно е на 77 години

Снимката е илюстративна

Дървета се взривяват в САЩ заради арктическия студ

Свят Преди 2 часа

Природата „стреля“: Зловещ пукот оглася американските гори по време на рекордния студ. Разберете каква е научната истина зад опасния феномен и защо сокът на дърветата се превръща в бомба с часовников механизъм при екстремни температури

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

"Булгаргаз" поиска поскъпване на природния газ с 7,5% за февруари, вместо предвидените 4%

България Преди 3 часа

Окончателно решение за цените регулаторът ще вземе в четвъртък

<p>Словакия &quot;не е брюкселски папагал&quot;:&nbsp;Лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп&nbsp;</p>

Европейски лидер разказа за шока си от психическото състояние на Тръмп след срещата в "Мар-а-Лаго"

Свят Преди 3 часа

Фицо, съюзник на Тръмп, е споделил пред лидери на срещата на ЕС, че е загрижен от начина, по който американският президент е говорил с него, съобщиха дипломати

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Частен самолет се разби в Индия, загинаха висш политик и още четирима души

Свят Преди 3 часа

Той е летял от Мумбай към Барамати

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Голям пожар в луксозен хотел във Френските Алпи, евакуираха десетки (ВИДЕО)

Свят Преди 3 часа

Персоналът и гостите са били приютени в други хотели

Всичко от днес

От мрежата

15 факта за Родезийския риджбек, които трябва да знаете

dogsandcats.bg

Как да защитим лапите на кучето си през зимата

dogsandcats.bg
1

Първи щъркел на лечение в Спасителния център

sinoptik.bg
1

Какви рискове крие планината през зимата

sinoptik.bg

Огненият Кон 2026 – годината, в която смелите печелят: ритуали за късмет и любов

Edna.bg

Думите на кралица Елизабет за Джордж и Шарлот, които днес звучат пророчески

Edna.bg

Хьогмо: Страхотен стадион, страхотни фенове, вкъщи сме силни

Gong.bg

Рома няма да се разделя с нападател

Gong.bg

Консултациите на „Дондуков” 2 продължават (ОБНОВЯВА СЕ)

Nova.bg

Издирват заподозрян за убийство във Варненско

Nova.bg