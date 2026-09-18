България

Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

При проверката не са били представени документи за произхода на животните

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 19:57
Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София
Източник: РИОСВ

Н езаконно притежавани животни бяха установени в столичен ресторант при проверка на РИОСВ - София, извършена съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, 6-о РУ на МВР и Столичния зоопарк.

Източник: РИОСВ

В обекта бяха открити 16 костенурки, зелена игуана, четири крокодила от вида очилат кайман, два американски енота и два папагала от вида Жако. Животните са били отглеждани в клетки, аквариуми и терариуми.

Източник: РИОСВ

При проверката не са били представени документи за произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват. На собственика е даден срок до 9 октомври да представи необходимите документи в РИОСВ - София.

 

Източник: РИОСВ

Със заповед на директора на инспекцията животните са били настанени в Столичния зоопарк. За установеното им отглеждане ще бъдат предприети административнонаказателни мерки. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети.

Редактор: Николай Киров
Източник: РИОСВ    
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Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

Намериха крокодили, костенурки, игуана и еноти в ресторант в София

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