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МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ

Електроцентралата се намира близо до руско-украинската граница, западно от град Курск

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 21:54
МААЕ: Дрон удари охладителна кула на руска АЕЦ
Източник: iStock

Д рон е ударил охладителната кула на руската Курска атомна електроцентрала, разположена близо до границата с Украйна, но не е предизвикал пожар, съобщи ядреният надзорен орган на ООН, като призова за „максимална военна сдържаност, за да се предотврати рискът от ядрена авария“.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) „е била информирана, че охладителната кула на реакторен блок на Курската атомна електроцентрала в Руската федерация е била ударена от дрон рано в четвъртък (17 септември)“.

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„Съобщава се, че блокът е работил по това време, но режимът му на работа не се е променил и не е имало пожар“, посочи МААЕ в X.

МААЕ многократно е предупреждавала за опасностите от военни действия в близост до атомни електроцентрали, след като Русия започна военната си офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г., предаде АФП.

Електроцентралата се намира близо до руско-украинската граница, западно от град Курск – административния център на региона с население от около 440 000 души.

„Всички нападения срещу ядрени обекти са неприемливи, тъй като могат да застрашат ядрената безопасност и сигурност, независимо къде се случват“, поясни МААЕ в X.

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Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси „също подновява призива си за максимална военна сдържаност, за да се предотврати рискът от ядрена авария“, се добавя в публикацията.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна МААЕ
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