България

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

Столичната община съобщи последната информация за кризата с боклука в София

8 януари 2026, 09:19
Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали
Сняг и поледици в София, затруднен ли е трафикът

Сняг и поледици в София, затруднен ли е трафикът
Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията

Неучебен ден на територията на община Крумовград заради наводненията
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда
Обявиха бедствено положение в община Крумовград

Обявиха бедствено положение в община Крумовград
Столична община договори сметопочистването в още шест района

Столична община договори сметопочистването в още шест района
„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

„Боже, пази България“: Значението на тайния символ на монетата от 2 евро

С толичната община съобщи последната информация за кризата с боклука в София. На брифинг  заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че голямата мегапоръчка за почистване обхваща и седемте зони на столицата, но в част от тях все още има сериозни правни и организационни проблеми, предаде NOVA.

  • Състояние по зони:

• За първа зона ("Средец", "Лозенец", "Студентски") е подписан анекс към договора. Причината е, че дълго време за зоната не е имало избран изпълнител заради продължили съдебни спорове. Анексът предвижда индексация на цените с 19 процента.

• За втора зона ("Искър", "Кремиковци", "Панчарево") също е подписан анекс, като по договора има обжалване. И за тази зона цените са индексирани с 19 процента.

• Трета зона ("Подуяне", "Слатина", "Изрев") остава най-проблемната. Почистването там продължава да се извършва със собствен капацитет на Столичната община.

Столична община се готви за криза с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

• Четвърта зона ("Илинден", "Надежда", "Сердика") е единствената, за която е бил избран изпълнител, но по нея тече дълъг съдебен спор. Договорът с фирмата-изпълнител е изтекъл, поради което със заповед на кмета сметосъбирането е възложено временно на фирмите, които почистват граничните райони.

• За пета зона ("Банкя", "Връбница", "Нови Искър") е подписан анекс към съществуващите цени.

• Шеста зона, която включва районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", е с подписан договор, като услугата е възложена на общинското търговско дружество „Софекострой“. От дружеството има уверение, че в рамките на седмицата всички проблеми ще бъдат отстранени, а срокът за доставка на необходимата техника е 15 януари.

• За седма зона ("Възраждане", "Оборище", "Триаидица-център"), е подписан анекс с индексация от 19 процента, като по нея продължават съдебни спорове.

От Столичната община не могат да потвърдят дали наистина има непочистени контейнери от 22 декември.

"Но докато не се навакса боклукът, който е генериран около контейнерите, и не се събере, ще има още няколко дни на влошаване на положението. Не мога да кажа кога точно ще приключи. Когато имаме необходимата техника, ще положим всички усилия да бъдат почистени и след това да има регулярно сметоизвозване", увери директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Междувременно общински съветници от "Спаси София" и районни кметове настояват да бъде обявено бедствено положение в столицата, след като на места отпадъците не са извозвани от седмици. Подготвя се и доклад с искане за облекчаване на такса смет за живущите в петте района, останали без сметопочистване.

"Най-критично е в "Люлин“. Там от много време не се събира, защото имаше хаос с организацията – коя от общинските фирми да прави това нещо. Внесохме доклад, с който да предложим жителите на тези райони да бъдат освободени от такса „битови отпадъци“ поне за трите месеца, в които тази криза е факт. Има липса на организация, капацитет и техника. Специално в район „Подуяне“ едва в понеделник най-сетне от завода за боклук са се опитали да дадат график за почистването", обясни в ефира на "Здравей, България" общинският съветник Борис Бонев.

Източник: NOVA    
Криза с боклука Столична община Сметосъбиране Зони за почистване Съдебни спорове Анекси по договори Индексация на цени Липса на техника Такса битови отпадъци Бедствено положение
Последвайте ни

По темата

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Инцидент с пътник временно спря част от метрото в столицата

Изключителен природен феномен: Хиляди светкавици над България тази нощ

Изключителен природен феномен: Хиляди светкавици над България тази нощ

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Жена без книжка помете две коли на пътя София - Банкя, има пострадали

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Средната пенсия мина 1000 лева

Средната пенсия мина 1000 лева

pariteni.bg
10 новогодишни късмета за котки

10 новогодишни късмета за котки

dogsandcats.bg
От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България
Ексклузивно

От минус 5° до 15°: Студ и опасен вятър връхлитат България

Преди 3 часа
<p>Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите</p>
Ексклузивно

Празнуваме Бабинден! Какви са традициите и обичаите

Преди 2 часа
<p>Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години</p>
Ексклузивно

Луната тайно се храни със земната атмосфера от милиарди години

Преди 3 часа
10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара
Ексклузивно

10-часово видео на камина в Youtube спечели над 1 млн. долара

Преди 2 часа

Виц на деня

Съпругата към мъжа си: - Ако продължаваш да играеш карти всяка вечер, ще си намеря любовник! - Гледай, само да не е от нашето каре,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Двама убити и няколко ранени при стрелба край църква в столицата на щата Юта

Свят Преди 18 минути

Трима от пострадалите са в критично състояние

САЩ се оттеглят от 66 международни организации

САЩ се оттеглят от 66 международни организации

Свят Преди 31 минути

Много от засегнатите са агенции, комисии и консултативни панели, свързани с ООН

,

Спрете да поставяте мокрия си телефон в ориз, това може да влоши нещата

Любопитно Преди 2 часа

Ако смартфонът ви падне във вода, почти сигурно някой ще ви каже да го сложите в ориз

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

„Бий се или бягай“: Реакцията, която задейства тялото ви при шум в ушите

Любопитно Преди 2 часа

Хроничният тинитус е състояние, при което постоянно бръмчене, щракане или високочестотен звън може да се чуе в едното или и двете уши

5 лесни съвета за страхотен работен ден

5 лесни съвета за страхотен работен ден

Любопитно Преди 3 часа

Проучване показва, че когато хората се чувстват искрено подкрепени от хората около тях, това помага да се задоволят три основни потребности

,

Косата ви може да изпраща ранни сигнали за здравословни проблеми – не ги пренебрегвайте

Любопитно Преди 3 часа

Косата може да бъде показател за проверка на вашето здраве

<p>България получи оценка Ниво 1 от САЩ</p>

САЩ признаха България за безопасна за туристите

Свят Преди 10 часа

Това я поставя редом с други държави с нисък риск

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Кевин Кийгън е диагностициран с рак

Свят Преди 10 часа

74-годишният Кийгън наскоро бил хоспитализиран със "стомашни симптоми"

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Венецуела призна, че преговаря със САЩ за петрол

Свят Преди 11 часа

Процесът се осъществява по модел, сходен с този, прилаган при отношенията с международни компании

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Ердоган отрече САЩ да са му пращали Мадуро

Свят Преди 11 часа

Ердоган каза, че е изразил опасения за стабилността на Венецуела

<p>Агент уби жена в Минеаполис и това може да взриви САЩ</p>

Имиграционен агент стреля в Минеаполис, загина жена

Свят Преди 12 часа

Около 2000 федерални агенти са били разположени в Минеаполис

Мицкоски отново атакува България

Мицкоски отново атакува България

Свят Преди 13 часа

Мицкоски: Съжалявам, че предишното правителство влезе в тази авантюра

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

САЩ обявиха тристепенен план за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Рубио: Не искаме да се стигне до хаос

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Обрат, Тръмп: САЩ винаги ще подкрепят НАТО

Свят Преди 14 часа

Тръмп: Единствената нация, от която Китай и Русия се страхуват и уважават, е САЩ

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

Съд спря новия формат на матурата по математика след 7 клас

България Преди 14 часа

Промяната беше оспорена от родители

<p>САЩ ще продават венецуелски петрол за &quot;неопределено време&quot;</p>

Райт: САЩ ще продават венецуелски петрол за неопределено време

Свят Преди 15 часа

Изявлението му идва, след като Съединените щати конфискуваха допълнителни количества санкциониран петрол, включително чрез задържането на руски танкер

Всичко от днес

От мрежата

Популярни и уникални идеи за имена за кучета от породата Белгийска Малиноа

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Над 12 000 мълнии за няколко часа

sinoptik.bg
1

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

sinoptik.bg

Бабин ден е – празник на женската сила, грижата и новия живот.

Edna.bg

Дневен хороскоп за 8 януари, четвъртък

Edna.bg

България на турнир в Индонезия през март

Gong.bg

ЦСКА е близо до заместник на Бусато

Gong.bg

Такса „Приятно пътуване”: Как интернет платформи продават по-скъпи винетки

Nova.bg

Сняг, вятър и студ: Зимата настъпва

Nova.bg