СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

С толичната община съобщи последната информация за кризата с боклука в София. На брифинг заместник-кметът по екология Надежда Бобчева обяви, че голямата мегапоръчка за почистване обхваща и седемте зони на столицата, но в част от тях все още има сериозни правни и организационни проблеми, предаде NOVA.

Състояние по зони:

• За първа зона ("Средец", "Лозенец", "Студентски") е подписан анекс към договора. Причината е, че дълго време за зоната не е имало избран изпълнител заради продължили съдебни спорове. Анексът предвижда индексация на цените с 19 процента.

• За втора зона ("Искър", "Кремиковци", "Панчарево") също е подписан анекс, като по договора има обжалване. И за тази зона цените са индексирани с 19 процента.

• Трета зона ("Подуяне", "Слатина", "Изрев") остава най-проблемната. Почистването там продължава да се извършва със собствен капацитет на Столичната община.

Столична община се готви за криза с боклука в „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“

• Четвърта зона ("Илинден", "Надежда", "Сердика") е единствената, за която е бил избран изпълнител, но по нея тече дълъг съдебен спор. Договорът с фирмата-изпълнител е изтекъл, поради което със заповед на кмета сметосъбирането е възложено временно на фирмите, които почистват граничните райони.

• За пета зона ("Банкя", "Връбница", "Нови Искър") е подписан анекс към съществуващите цени.

• Шеста зона, която включва районите "Люлин", "Красна поляна" и "Красно село", е с подписан договор, като услугата е възложена на общинското търговско дружество „Софекострой“. От дружеството има уверение, че в рамките на седмицата всички проблеми ще бъдат отстранени, а срокът за доставка на необходимата техника е 15 януари.

• За седма зона ("Възраждане", "Оборище", "Триаидица-център"), е подписан анекс с индексация от 19 процента, като по нея продължават съдебни спорове.

От Столичната община не могат да потвърдят дали наистина има непочистени контейнери от 22 декември.

"Но докато не се навакса боклукът, който е генериран около контейнерите, и не се събере, ще има още няколко дни на влошаване на положението. Не мога да кажа кога точно ще приключи. Когато имаме необходимата техника, ще положим всички усилия да бъдат почистени и след това да има регулярно сметоизвозване", увери директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Неделков.

Междувременно общински съветници от "Спаси София" и районни кметове настояват да бъде обявено бедствено положение в столицата, след като на места отпадъците не са извозвани от седмици. Подготвя се и доклад с искане за облекчаване на такса смет за живущите в петте района, останали без сметопочистване.

"Най-критично е в "Люлин“. Там от много време не се събира, защото имаше хаос с организацията – коя от общинските фирми да прави това нещо. Внесохме доклад, с който да предложим жителите на тези райони да бъдат освободени от такса „битови отпадъци“ поне за трите месеца, в които тази криза е факт. Има липса на организация, капацитет и техника. Специално в район „Подуяне“ едва в понеделник най-сетне от завода за боклук са се опитали да дадат график за почистването", обясни в ефира на "Здравей, България" общинският съветник Борис Бонев.