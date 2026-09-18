Изстрели и хаос в Сеута: Полицията започна масово преместване на мигранти от плажовете

П олицията започна да премества стотици мигранти в Сеута към нов палатков лагер в пристанищната зона на испанската територия в Северна Африка, съобщава Би Би Си (BBC).

Служителите на реда се бореха да удържат тълпите от хора, блъскащи се, за да си осигурят място в лагера, след седмици живот на плажовете. Чуха се изстрели, като според информациите полицията е произвела предупредителни изстрели във въздуха.

Няколкостотин мигранти вече са стигнали до лагера, който е с капацитет за 1700 души. Повечето от 72-те хиляди мигранти, които щурмуваха границата от Мароко през юли, са се върнали, но се смята, че над 13 000 остават в енклава.

Операцията е започнала около 07:00 ч. местно време (05:00 ч. по Гринуич) в петък, като се прехвърлят над 3000 мигранти, според испанската държавна информационна агенция Efe.

По време на процеса някои мигранти пробиха кордона по определения 2-километров маршрут до пристанището. Видеоклипове показват млади мъже, тичащи в тъмнината, докато полицията се опитва да запази контрол.

Разположени са повече от 170 полицаи, включително техници на дронове, съобщава Efe. Агенцията допълва, че ситуацията по-късно е била „бързо овладяна“ и операцията е продължила.

Действията са част от опитите на правителството да концентрира мигрантите в съоръжения, където те да бъдат идентифицирани и да им бъдат предоставени грижи, докато индивидуално се определя административният им статут.

Хаотичните сцени едва ли ще укротят критиките на опозицията в Испания към премиера Педро Санчес, който бе подложен на сериозен натиск заради справянето си с кризата.

От началото на миграционния поток жителите на територията с площ 18,5 кв. км изразяват опасения за сигурността си. Някои от тях унищожиха подслони и блокираха доставките на помощ за мигрантите.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред евродепутатите в Европейския парламент по-рано този месец, че мигрантите са превърнали Сеута в „тенджера под налягане“. „Градът е напълно различен от това, което беше преди това събитие. Жителите на Сеута загубиха своята радост, а начинът им на живот беше напълно разтърсен“, каза консервативният кмет.

Опозицията обвини Санчес и че е знаел предварително за миграционната вълна. Санчес настоява, че е било невъзможно тя да бъде предвидена, но според правителствени документи разузнавателните служби са предупредили за призиви в социалните мрежи за масово преминаване на мигранти в Сеута ден преди събитията да се случат.

Естер Муньос от консервативната Народна партия заяви, че правителството е „пряко отговорно за инвазията в Сеута и за загиналите“.

Инцидентът създаде и дипломатически главоболия за Санчес. Премиерът е в обтегнати отношения с Италия, като двете страни по-рано тази седмица удължиха временния граничен контрол, наложен една на друга. Той също така се опитва да запази двустранните си отношения с Мароко.

Притокът на мигранти в края на юли последва решение на Върховния съд на Испания, което гласи, че мигрантите, спрени в морето при опит да достигнат Сеута, не могат да бъдат незабавно връщани в Мароко. След решението в някои профили в социалните мрежи се разпространи дезинформация и бяха отправени предложения да се помогне на мигрантите да преминат испанската граница срещу стотици паундове.

След това хиляди хора заляха граничната ограда и преплуваха около морските бариери. Най-малко 100 души са загинали по време на преминаването, според местните власти.