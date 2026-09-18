Страх от мобилизация в Русия, бюрократите пращат децата си в чужбина

С трах от нова мобилизация в Русия е обхванал и представители на руския елит, които според документи, проучени от "Блумбърг", търсят начини да напуснат страната и да открият банкови сметки в чужбина.

Според агенцията кремълски чиновници съветват свои близки и приятели да напуснат Русия през следващите месеци. Подобни действия предприемат и служители на центровете за военна мобилизация. Опасенията са свързани с възможността след изборите за Държавната дума Владимир Путин да обяви нова мобилизационна кампания.

Руснаци се опасяват, че Путин тайно подготвя нова мобилизация

В началото на годината Путин е наредил броят на държавните служители в регионите да бъде съкратен с 15% заради необходимостта от ограничаване на натиска върху бюджета. Според документите, цитирани от "Блумбърг", някои от хората, които ще останат без работа, се опасяват, че впоследствие могат да бъдат мобилизирани.

Източник на агенцията, който е служител в европейските структури за сигурност, твърди, че Русия се подготвя да изпрати още 300 000 души на фронта. По думите му обаче този път е възможно да няма официално обявяване на мобилизация, за разлика от септември 2022 г., когато стотици хиляди руснаци напуснаха страната.

Русия вече е реорганизирала работата на наборните комисии, за да може системата да обработва по-голям брой новобранци. Вместо хартиени призовки могат да се използват електронни, като едновременно с това на призованите може да бъде забранено да напускат страната.

Според "Блумбърг" руското Министерството на отбраната е получило достъп до значителен масив от данни за руските граждани. Единният регистър за военна мобилизация е свързан с информация от данъчната служба, МВР, медицински данни, сведения за имущество и базите данни на граничния контрол.

"Блумбърг" посочва, че Путин все още не е взел окончателно решение за нова мобилизация. В същото време руската армия, която воюва в Украйна, има нужда от нови попълнения заради огромните загуби нанасяни ѝ от украинците, а Кремъл не очаква нищо по-малко от пълното превземане на Донбас.

Русия: Може да стигнем нивата на мобилизация от Втората световна война

По данни на източник от Москва, запознат със статистиката, руските загуби на фронта в момента достигат около 1000 убити седмично, като това число не включва ранените и пленените. А макар руската армия да се нуждае от нови войници, качеството на кандидатите, които подписват договори с Министерството на отбраната, е изключително ниско.

За да поддържа числеността на силите си в Украйна, които вече наброяват около 700 000 души, Русия трябва да набира приблизително 400 000 нови военнослужещи годишно. Въпреки рекордния среден бонус от 1,8 млн. рубли за подписване на договор с армията, притокът на новобранци намалява. Според изчисленията на Янис Клуг от Германския център за въпроси на международната сигурност през първата половина на годината са били привлечени 234 000 души спрямо 260 000 за същия период на миналата година.

Успоредно с това се забавя и напредването на руските сили в Украйна. Според оценките на анализатора на "Блумбърг" Алексей Кокчаров по време на лятната офанзива Русия е установила контрол над едва 155 кв. км, което е 13 пъти по-малко от територията, завзета през същия период на миналата година - 2037 кв. км.