Ученик, фен на насилието, уби съученици в училище във Филипините

Н ай-малко трима ученици загинаха, а други осем бяха ранени при стрелба в гимназия в южната част на Филипините, съобщи Министерството на социалните грижи и развитието на страната (DSWD).

Стрелбата е станала в Националната гимназия „Банга“ в едноименния град, провинция Южен Котабато. Кметът на Банга Албърт Паленсия потвърди, че трима ученици са загинали, и съобщи, че стрелецът е ученик от девети клас.

Позовавайки се на полицията, Паленсия заяви, че стрелецът е бил „част от онлайн група, посветена на истински престъпления и проявяваща интерес към насилствени престъпления“.

Източник: EPA/БГНЕС

След като открил огън по свои съученици, стрелецът се прострелял.

Занятията във всички образователни степени в Банга бяха незабавно преустановени след инцидента, съобщи общинската служба за намаляване на риска от бедствия и управление при извънредни ситуации.

Източник: EPA/БГНЕС

Министерството на образованието заяви, че е „дълбоко обезпокоено“ от стрелбата и координира действията си с училищните власти, местната администрация и правоохранителните органи, за да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента и да бъде оказана необходимата помощ.

„Наш непосредствен приоритет е безопасността и благополучието на учениците, учителите и училищния персонал“, казаха от ведомството.

Министерството също призова обществеността да не разпространява непроверена информация, докато властите разследват стрелбата.