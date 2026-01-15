Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

С толичният общински съвет изслушва кмета на София Васил Терзиев.

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

За седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията.

Столична община договори сметопочистването в още шест района

В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет, в някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони.

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата