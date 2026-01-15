България

Кризата с боклука: СОС изслушва кмета Васил Терзиев

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на СО

15 януари 2026, 06:51
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Слави Трифонов: Не мога да разбера ПП-ДБ защо непрекъснато искат да протестират

Ще плащаме ли по системата „Бонус-малус” от 1 февруари

Протест за машинен вот в центъра на София

Борисов: Против съм промени в Изборния кодекс в

Трамвай блъсна дете в София

Сметките за парно ще се променят, но не веднага – какво ще плащаме тази зима

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

С толичният общински съвет изслушва кмета на София Васил Терзиев.

Той ще представи информация за текущото състояние на сметосъбирането и сметоизвозването по райони на територията на Столичната община, действащите договори с фирмите по почистването, както и плана за действие за преодоляване на кризата с боклука.

Председателят на БСП - София: Още 18 договора за сметосъбиране изтичат след два месеца

За седем зони договорите със сметопочистващите фирми изтекоха, което доведе до предприемането на временни мерки за овладяване на ситуацията.

Столична община договори сметопочистването в още шест района

В част от зоните договорите бяха удължени, в друга – общината оперира със собствен капацитет, в някои квартали към момента боклукът се събира от фирми от съседни райони. 

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

СО: Има правни проблеми със сметосъбирането в столицата

терзиев сос изслушване боклук софия криза
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

