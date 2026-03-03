Свят

Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран

Тръмп: Това може да се случи. Не искаме да се случи

3 март 2026, 20:21
Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран
Източник: EPA/БГНЕС

П резидентът Доналд Тръмп похвали военната операция на САЩ в Иран и заяви, че „почти всичко е било унищожено“, визирайки военните съоръжения на Техеран, предаде Си Ен Ен.

Във вторник президентът заяви, че новите удари са насочени и към друга група ирански лидери, твърдейки, че ефектът е „доста значителен“.

Доналд Тръмп заяви, че досега са били убити 48 ирански лидери

„Повечето от хората, които имахме предвид, са мъртви. Сега имаме друга група. Те също може да са мъртви, според съобщенията“, заяви президентът на САЩ.

Тръмп не уточни кой от иранското ръководство е бил целта или колко души са убити от ударите.

Първоначалния ракетен обстрел през уикенда уби 49 ирански висши политици и военни, включително върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

„Предполагам, че най-лошият сценарий би бил ние да приключим и след това властта да поеме някой, който е толкова лош, колкото предишния, нали?“, каза Тръмп пред репортери по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц" „Това може да се случи. Не искаме да се случи“. 

Източник: CNN    
Иран САЩ война Тръмп
Последни новини

Всичко от днес

