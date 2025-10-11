България

Председателят на СОС: Надявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука

"Кметът пое ангажимент да изготви план за излизане от тежката ситуация", подчерта Цветомир Петров

11 октомври 2025, 18:47
Н адявам се до 10 дни да има нормализиране на кризата с боклука в районите "Люлин" и "Красно село". Това заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, съобщи NOVA.

По думите му кметът на София Васил Терзиев е поел ангажимент до края на следващата седмица да изготви план за излизане от тежката ситуация със сметосъбирането. На помощ в  почистването се включиха стотици доброволци, машини от Ботевград вече действат на терен, а тепърва ще пристигнат и още, подчерта той. 

Председателят на СОС обясни, че общинското дружество "Софекострой" не е отказало да поеме още райони, но няма технически капацитет, както и хора, за да извършва сметоизвозване извън район "Красна поляна", където вече действа. За целта Общинският съвет гласува 9 милиона лева за увеличаване на ресурсите и възможностите на дружеството, което в бъдеще ще трябва да покрие и други райони. "Тези средства като за начало ще им дадат възможност за повишаване на капацитета. Дали ще го решат изцяло - предстои да видим". 

Според Петров проблемите със сключването на нов договор за сметопочистване се дължат на забавяне от близо три месеца в Агенцията за обществени поръчки. Като причина той изтъкна и високите цени, предложени от частните фирми за извършване на услугата.

"Ако цените бяха нормални и бяха близки до прогнозната - сега щяхме да имаме сключени договори. Проблемът не е толкова времето, в което е пусната обществената поръчка, а цените", категоричен е той. И подчерта, че предложението на БСП за прекратяване на процедурата е "незаконно", защото единствено кметът има правомощията да прекратява обществени поръчки.

Председателят на СОС обясни, че в момента общинската фирма "Софекострой" почиства "най-нежелания" район "Красна поляна". "За него години наред никой не е кандидатствал. Част от този район е и квартал "Факултета" - който е с много тесни улици и с много отпадъци. В момента там се чисти на цена от около 180 лв. на тон. Това е цена от миналата година".

Той изтъкна като причина за потенциалните проблеми факта, че в част от процедурите има само по един участник с висока оферта, което поставя под въпрос конкуренцията и икономическата обоснованост на цените. Частната турска фирма, предложила оферта за 4-ти район, в който влизат "Надежда", "Илинден" и "Сердика", е дала цена около 180 лв. на тон. "Тя е единственият останал кандидат за почистването там", обясни той. 

На въпрос съществува ли реален риск подобна криза да се повтори в други райони на София, тъй като през декември изтичат временните удължения на договорите на сметопочистващите фирми в тях, Петров призова да се изчака "планът за справяне с кризата на Васил Терзиев, който се очаква в следващите 10 дни". 

На въпрос как ще бъде решен въпросът с огромния дълг на "Топлофикация" той подчерта, че: "През последните 15-20 години "Топлофикация" е вкарана в спирала от дългове, от които трудно ще излезе. Това е проблем, който не е решен с години. Трудно ще се намери адекватно решение, освен ако не се намери външна фирма, която да поеме управлението". 

По отношение на плановия ремонт на топлопреносната мрежа в квартал "Дружба 2" той обясни, че "това е лошо комуникиран ремонт". "Дали е наложителен този ремонт - по-скоро да. Но дали трябва да се направи през отоплителния сезон - по-скоро не. Този въпрос трябваше да бъде обсъден с нас - СОС, а и със софиянци. Не може да кажеш през септември, че от октомври до декември няма да има парно". 

Петров обясни, че парното ще бъде пуснато, когато има три последователни дни с ниски температури, както е било досега. 

Целия разговор гледайте във видеото. 

 

