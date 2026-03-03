Сеул грейна с цветовете на България

П о инициатива на Посолството на Република България и с великодушната подкрепа на кметството на град Сеул, за първи път емблематичният символ на корейската столица – кулата N Seoul Tower (Namsan Tower), беше осветена в цветовете на българския трибагреник в деня на Националния ни празник Трети март.

Namsan Tower е открита през 1980 г., висока е около 236 м, а благодарение на надморската височина на хълма, на който е разположена, осигурява панорамна гледка към целия град.

Източник: Посолство на Република България в Република Корея

По традиция и за втора поредна година, в бяло, зелено и червено засия и футуристичният комплекс от плаващи острови Some Sevit в подножието на моста Banpo на река Ханган или както е известен в Република Корея, комплексът Sebitseom (Островите на трите светлини).