Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

„Нашата ангажираност към регионалната стабилност е ясна. Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността. НАТО е отдадено на защитата на всички свои съюзници, независимо откъде идват предизвикателствата. Западните Балкани имат стратегическо значение за нашия алианс. Знам, че можем да разчитаме на Северна Македония да изпълни своята роля“.

Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който е на официално посещение в страната, на съвместна пресконференция с президента Гордана Силяновска-Давкова, предаде БГНЕС.

Марк Рюте: България играе ключова роля

„В този момент, именно затова генералният секретар на НАТО е тук, е необходимо в рамките на Алианса да се преодоляват различията или да се съгласуват, за да се гарантира кохезия въз основа на общите ценности и принципи, върху които е изградена НАТО“, каза Силяновска. Тя изрази увереност, че НАТО не е само военен съюз, а общност на споделена отговорност и, най-важното, на обща визия, като подчерта, че страната продължава да бъде отговорен член на Алианса.

„Като надежден съюзник изпълняваме плана за инвестиции в отбраната. Не става въпрос за проценти и числа, а за инвестиция в общата отбрана и сигурност. Активно допринасяме за отбранителната позиция на НАТО и така показваме, че сигурността е споделена отговорност“, допълни президентът.

Силяновска посочи, че най-голямата гаранция за мир и сигурност на Западните Балкани е тяхната незабавна и пълна интеграция в Европейския съюз. По думите ѝ на предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара трябва да бъде отделено специално внимание на сигурността в региона предвид актуалните предизвикателства.

„Трябва да сложим край на изкуствените причини и на причините от идентичностен характер за членство в ЕС и да се съсредоточим върху критериите от Копенхаген. Най-голямата инвестиция и гаранция не само за нашата сигурност, но и за сигурността на Европа като цяло е нашето членство и членството на Западните Балкани в ЕС“, подчерта тя.

Марк Рюте заяви, че Северна Македония е верен съюзник на НАТО и допринася за сигурността на източния фланг на Алианса, включително с участието си във формированията в България и Латвия.

"И България, и РСМ споделяме общи ценности, обща съдба, общи история и общо бъдеще"

„Северна Македония отделя повече от 2% от БВП за отбрана, което е значителен напредък, и поема ангажимент да достигне 5%, както беше обещано. Трябва да увеличим приноса си към отбраната и напълно да осигурим ресурсите за дейностите на НАТО. Искам да приветствам подкрепата на Северна Македония за Украйна“, каза Рюте.

Той подчерта необходимостта от сътрудничество в подкрепа на общата сигурност и отбеляза, че Северна Македония играе важна роля за защитата на сигурността на Западните Балкани.