Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус

3 март 2026, 17:55
Васил Терзиев смени Надежда Бобчева с Николай Неделков
Източник: БТА

К метът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление „Околна среда“ в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие.

„Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда“ в този важен момент за града“, коментира кметът на София Васил Терзиев. 

Васил Терзиев назначи нови зам.-кметове на Столичната община

Промяната е част от усилията за засилване на оперативния и контролния фокус върху управлението на отпадъците и повишаване на ефективността в сектора. Темата „отпадъци“ изисква засилен, постоянен и оперативен контролен фокус, което налага адаптиране на управленския модел в направление „Околна среда“. 

Николай Неделков е инженер-еколог с над десетгодишен опит в системата на Столична община в областта на контрола и управлението на отпадъците. Започва работа в Столичния инспекторат през 2013 г. като старши инспектор, а впоследствие ръководи ключови звена, свързани с контрола на строителните отпадъци и противодействието на нерегламентираните засипвания.

В края на 2023 г. е назначен за директор на Столичния инспекторат. В тази роля инициира мащабна проверка на незаконните сметища на територията на София, при която са картографирани над 240 нерегламентирани терена. Под негово ръководство е засилен контролът върху извозването на строителни отпадъци и земни маси и са увеличени санкциите при установени нарушения. 

Кризата с боклука: Прокуратурата разпитва заместник-кмета на София по екологията

През 2024 и 2025 г. Столичният инспекторат отчете две поредни години рекорден обем на проверки, актове и наложени санкции, с отчетлив фокус върху злоупотребите в системата за управление на отпадъците и повишена гражданска активност.

От началото на януари 2025 г. има ключова роля като координатор на кризисния щаб по сметосъбирането в София. Организира извънредни проверки, логистична координация и оперативни мерки, довели до стабилизиране на услугата в засегнатите райони и възстановяване на регулярността на сметосъбирането.

Инж. Неделков има магистърска степен по „Оценка на екологичния риск и устойчиво развитие“, както и следдипломна квалификация „Управление при кризи“ от Военна академия.

Столична община благодари на досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева за положените усилия и работа в интерес на града.

Източник: БГНЕС    
Васил Терзиев Николай Неделков Заместник-кмет Столична община
Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 2 дни
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 2 дни
