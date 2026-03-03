Любопитно

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

3 март 2026, 14:34
Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора
Източник: iStock

Ш вейцарски учени са открили, че хората, които живеят до 100 години, запазват изненадващо млад биохимичен кръвен профил. По ключови показатели той е по-близък до този на 30-годишен, отколкото на 80-годишен човек.

Изследователи от университетите в Женева и Лозана, като част от проекта SWISS100 — първият голям швейцарски научен проект, посветен на столетниците — анализираха кръвни проби от 39 швейцарски столетници на възраст от 100 до 105 години и ги сравниха с проби от 59 души на възраст около 80 години и 40 доброволци на възраст от 30 до 60 години. Общо учените анализираха 724 протеина, свързани с възпалението и сърдечно-съдовата функция.

Проучването е публикувано в списание Aging Cell. Резултатите са неочаквани: за 37 протеина ( около 5% от общия брой), столетниците са значително по-близки до най-младите участници, отколкото до 80-годишните. Това е особено очевидно за пет маркера на оксидативен стрес, процес, считан за един от основните двигатели на стареенето.

„Столетниците имат толкова ниски нива на оксидативен стрес, че не е необходимо да произвеждат много антиоксидантни протеини за защита“, обяснява Карл-Хайнц Краузе, почетен професор в Медицинския факултет на Университета в Женева и ръководител на изследването. „Това може да изглежда нелогично, но показва, че процесът на клетъчно увреждане е забавен.“

Освен това, участниците, които са били на възраст над 10 години, са показали и други характеристики:

  • „млади“ нива на протеини, които регулират извънклетъчната матрица („циментът“, който държи клетките на тялото заедно);
  • намалени нива на интерлевкин-1-алфа, ключов възпалителен протеин;
  • Запазване на DPP-4 протеина, който помага за поддържане на ниски нива на инсулин, предпазвайки от метаболитен синдром и диабет.

Изследователите подчертават, че генетиката е причина само за 25% от дълголетието. Останалото зависи от начина на живот. Храненето, физическата активност и социалните връзки остават ключовите инструменти за дълголетие, достъпни за всеки.

„Дори нещо толкова просто като яденето на плодове сутрин може да намали оксидативния стрес в кръвта през целия ден“, заключават авторите на изследването.

Източник: rambler.ru    
