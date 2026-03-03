Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Франция ще изпрати противоракетни и противодронови системи в Кипър, тъй като войната между САЩ, Израел и Иран засилва напрежението в Близкия изток, съобщиха във вторник пред Politico двама високопоставени представители на кипърското правителство.

Френският президент Еманюел Макрон, който също така изпраща фрегата в Кипър, е съобщил намерението си на кипърския президент Никос Христодулидис по-рано във вторник. Френското министерство на въоръжените сили отказа коментар.

Христодулидис е поискал също така от Берлин да разположи фрегата по време на телефонен разговор в понеделник с германския канцлер Фридрих Мерц. Канцлерът е отговорил положително, а официално решение от Берлин се очаква съвсем скоро, според източниците. Христодулидис обсъжда подобни варианти и с италианския министър-председател Джорджа Мелони.

Гърция вече нареди разполагането на военни сили в Кипър след навлизания на дронове над средиземноморския остров в понеделник, които за първи път въвлякоха държава членка на ЕС в американско-израелската кампания срещу Иран – конфликт, предизвикал мащабни ответни удари от Техеран в региона.

Четири гръцки изтребителя F-16 вече са разположени в Пафос, крайбрежен град в югозападната част на Кипър, докато две фрегати, едната от които оборудвана със система за заглушаване срещу дронове „Кентавър“, са изпратени към острова.

Безпилотен летателен апарат от типа „Шахед“ удари базата на Кралските военновъздушни сили на Великобритания в Акротири в Кипър в ранните часове на понеделник, докато по-късно през деня бяха прехванати още дронови атаки, насочени към базата. Акротири и близките села остават евакуирани.

Френски изтребители „Рафал“ прелетяха над Обединените арабски емирства през уикенда като част от „операции за сигурност на въздушното пространство“, заяви във вторник френският външен министър Жан-Ноел Баро, след като военноморска база в Абу Даби беше поразена от иранска дронова атака през почивните дни.