Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

3 март 2026, 14:01
С лужебният министър-председател Андрей Гюров свика извънредна среща за ситуацията в Близкия Изток. На брифинг след нея той заяви, че сигурността на българските граждани е водещ приоритет при организирането на евакуацията им от региона на Близкия изток.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски от своя страна заяви, че от министерството са подготвили подробни списъци по държави за евакуация

„В Саудитска Арабия не се налага евакуация, там летището функционира нормално, но има държави с голям брой български граждани. Имаме информация за българи, които са в екзотични курорти – там е по-трудно да се изпратят самолети“, каза тя. Нейнски сподели, че е разговаряла с външния министър на Гърция и той е предложи помощ за изтеглянето на граждани от Оман.

„Опитваме се веднага да реагираме с безопасни маршрути на блокираните българи, мобилизирани са всички възможности. Има много аспекти на сигурността. Утре рано сутринта се надяваме да започнем с евакуационните полети.

Най-трудно е с Израел, но се търсят всякакви възможности. Не искаме да поставим под риск никого във въздуха. Има хора с инсулинова зависимост, за които се търси възможност да се окаже съдействие възможно по-скоро“, обяви тя.

По думите на министър Нейнски са мобилизирани всички възможности - правителственият авиоотряд, националният превозвач и фирми, разполагащи със самолети.

Премиерът Гюров посочи още, че ситуацията в Близкия изток е динамична и се променя ежедневно, като Министерският съвет и ангажираните институции следят отблизо развитието ѝ. Фокусът на правителството е извеждането на българските граждани от региона по най-бързия възможен начин, при гарантиране на тяхната сигурност.

„В момента се обсъждат различни възможности и маршрути. За нас приоритет е сигурността“, подчерта Гюров. Той съобщи, че е провел срещи с ресорните министри, както и с представители на авиационните и други компетентни служби, които са докладвали за предприетите действия по организацията на евакуационните полети.

Министър-председателят обясни, че се работи за засилена координация между институциите, включително Ситуационния център към Министерството на външните работи, с цел изготвяне на актуални списъци на българските граждани по дестинации и готовност за тяхното извеждане.

Тази информация се подава към въздушните власти за заявяване на необходимите маршрути и слотове за кацане, след което се активират консулските служби за организиране на придвижването на гражданите до летищата и провеждане на проверките за сигурност.

По думите му към момента има осигурени достатъчно самолети, които са в готовност да извършат полети при потвърждаване на маршрутите. Очакванията са още в следващите дни да бъдат осъществени полети с български граждани, които да се завърнат в страната. Гюров подчерта, че в процеса са ангажирани и службите за сигурност, за да не се поемат излишни рискове. „Сигурността на българските граждани е с предимство“, заяви той.

Няма промяна в дейността на българските Военновъздушни сили и в присъствието на сили на САЩ у нас, като страната ни не участва в операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Иран. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов по време на брифинг в Министерския съвет. 

Той подчерта, че извършваните дейности са свързани с тренировки и изпълнение на ангажименти в рамките на НАТО и не представляват участие в конкретни военни операции в региона на Близкия изток. По думите му генералният секретар на Алианса и върховният главнокомандващ са заявили, че НАТО не участва в подобна операция, като българската страна потвърждава същата позиция.

Запрянов заяви, че няма основание България да бъде цел на атака като държава членка на Алианса. Той припомни, че при евентуално нападение ще бъде задействан член 5 от НАТО, който предвижда колективна отбрана.

Министърът посочи още, че Съединените щати не са отправяли допълнителни искания извън вече договорените и докладвани ангажименти, свързани с предното присъствие от средата на февруари. Той допълни, че стратегическото командване на Алианса е дало гаранции, че при ракетна заплаха срещу държава членка ще бъде задействана противоракетната отбрана съгласно процедурите по член 5, което осигурява необходимите гаранции за сигурността на страната.

Източник: Агенция "Фокус", БТА/Николета Василева, Борислава Бибиновска    
Евакуация Български граждани Близък изток Сигурност Андрей Гюров Надежда Нейнски Външно министерство Евакуационни полети Кризисна ситуация Израел
