Свят

Иран моли ООН да спре войната

Службата на ООН за правата на човека призова за разследване на удара срещу девическо училище в Иран

3 март 2026, 15:24
Иран моли ООН да спре войната
Източник: iStock/GettyImages

И ран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес".

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това.

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

"Няма пречка пред него да действа с изключение на собствената му воля", добави той.

Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП.

По-рано днес службата на ООН за правата на човека призова "силите", стоящи зад атаката срещу девическо училище в Иран, да разследват и да споделят информация за "ужасяващата атака", но без да ги назове, предаде "Ройтерс".

"Върховният комисар (Фолкер Тюрк - бел ред.) призовава за бързо, безпристрастно и задълбочено разследване на обстоятелствата около атаката. Отговорността за разследването е на силите, които са извършили атаката", заяви говорителката на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Равина Шамдасани, на пресконференция в Женева. Тя нарече случая "ужасяващ".

Напрежение в ООН заради протестите в Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че американските военни "не биха атакували умишлено училище", след като иранските държавни медии съобщиха, че над 160 души, повечето от които деца, са били убити при удар срещу девическо училище в събота - първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран.

Източник: БТА, Елена Инджева, Любомир Мартинов    
Иран Съвет за сигурност на ООН САЩ
Последвайте ни
Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 11 минути

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

България Преди 16 минути

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 2 часа

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Свят Преди 2 часа

Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Българският президент Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

България Преди 3 часа

Тя отбеляза, че Националният празник е повод да си припомним за многовековната ни история и страниците от нея, които ни обединяват и в които четем за зараждащата се държавност и държава, възкръснали от забвението и мъченичеството

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Свят Преди 3 часа

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

България Преди 3 часа

Ивелин Михайлов

Величие: Поклон пред падналите за свободата на Отечеството

България Преди 3 часа

Крум Зарков: Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара

Крум Зарков: Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара

България Преди 4 часа

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

България Преди 4 часа

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Радостин Василев: Днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата

България Преди 4 часа

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

България Преди 4 часа

Костадин Костадинов

Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията и мутрите

България Преди 4 часа

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

България Преди 4 часа

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Кристен Бел отрече хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

Edna.bg

Александра Сърчаджиева като Росена в „Брънч за начинаещи“: Много цветен и шантав образ...беше важно да не преиграя

Edna.bg

Николай Минков грабна приза за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Акис Вавалис: Ако спра да вярвам на играчите, ще си тръгна

Gong.bg

В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток

Nova.bg

България празнува 148 години свобода (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg