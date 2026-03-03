Иран моли ООН да спре войната

И ран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес".

Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това.

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

"Няма пречка пред него да действа с изключение на собствената му воля", добави той.

Като постоянен член на този орган на световната организация, САЩ имат право на вето, припомня АФП.

По-рано днес службата на ООН за правата на човека призова "силите", стоящи зад атаката срещу девическо училище в Иран, да разследват и да споделят информация за "ужасяващата атака", но без да ги назове, предаде "Ройтерс".

"Върховният комисар (Фолкер Тюрк - бел ред.) призовава за бързо, безпристрастно и задълбочено разследване на обстоятелствата около атаката. Отговорността за разследването е на силите, които са извършили атаката", заяви говорителката на Върховния комисар на ООН по правата на човека, Равина Шамдасани, на пресконференция в Женева. Тя нарече случая "ужасяващ".

Напрежение в ООН заради протестите в Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио коментира, че американските военни "не биха атакували умишлено училище", след като иранските държавни медии съобщиха, че над 160 души, повечето от които деца, са били убити при удар срещу девическо училище в събота - първия ден от американско-израелските атаки срещу Иран.