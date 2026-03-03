Свят

Иран още не е използвал най-модерното си оръжие

Техеран: Имаме капацитет да устоим и да продължим офанзивната отбрана

3 март 2026, 21:58
Иран още не е използвал най-модерното си оръжие
Източник: iStock

И ран е готов за дълга война срещу САЩ и Израел и досега не е използвал най-модерните си оръжия, заяви министерството на отбраната на страната.

„Имаме капацитет да устоим и да продължим офанзивната отбрана по-дълго, отколкото врагът е планирал за тази наложена война“, каза говорителят на министерството Реза Талаеи-Ник, цитиран от официалната информационна агенция ИРНА.

Може ли Иран да победи във война със САЩ

„Нямаме намерение да използваме всичките си модерни оръжия и оборудване в първите дни“, добави той.

Във вторник Корпусът на гвардейците на Ислямската революция на Иран предупреди, че „портите на ада ще се отварят все повече и повече“ за Съединените щати и Израел.

Тръмп обяви „най-лошия сценарий“ за Иран

Бригаден генерал Наейни, е заявил, че атаките ще продължат „без прекъсване“ при новия командващ генерал Вахиди.

„Уверявам благородната и виждаща врага нация на ислямски Иран и падналите другари на мъченика Пакпур (убитият в събота командир на Корпуса - бел. ред.), че смелите синове на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, ако е рекъл Аллах, ще отмъстят за кръвта на тези скъпи мъченици, докато не бъде наложено пълно и назидателно поражение на подлите врагове на скъпия Иран“, каза Найни.

„Врагът трябва да очаква непрекъснати и назидателни атаки. Портите на ада ще се отварят миг след миг, все повече и повече, за Америка и Израел“, добави той.

Найни каза, че командирите на провинциални и бойни части са напълно самостоятелни на оперативно и тактическо ниво. „Няма безпокойство“, подчерта той.

Иранската армия обяви във вторник, че силите ѝ са започнали атаки срещу Израел и американските военна бази в Катар и Бахрейн.

А Министерството на външните работи на Иран предупреди европейските страни да не се присъединяват към конфликта, след като Германия, Великобритания и Франция заявиха, че биха могли да предприемат „отбранителни действия“, за да унищожат ракетните способности на Иран.

„Това би било акт на война. Всяко подобно действие срещу Иран би се считало за съучастие с агресорите. Би се считало за акт на война срещу Иран“, каза говорителят на министерството на външните работи Есмаил Бакай на брифинг.

Източник: БГНЕС    
Иран САЩ Израел Война
