„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Експлозии разтърсиха Техеран и Бейрут във вторник, а финансовите пазари по целия свят се сринаха пред перспективата за продължително прекъсване на глобалните енергийни доставки в резултат на американско-израелската въздушна война срещу Иран

3 март 2026, 14:33
„Навсякъде има дим и кръв": Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха
Техеран   
Източник: GettyImages

Е ксплозии разтърсиха Техеран и Бейрут във вторник, а финансовите пазари по целия свят се сринаха пред перспективата за продължително прекъсване на глобалните енергийни доставки в резултат на американско-израелската въздушна война срещу Иран.

Ден след като президентът Доналд Тръмп и министър-председателят Бенямин Нетаняху дадоха отворени отговори на въпроса колко дълго ще продължи войната, източник заяви пред агенция Ройтерс (Reuters), че кампанията на Израел е била планирана да продължи две седмици и се движи по-бързо от очакваното.

Източникът, запознат с военния план на Израел, каза, че неговата цел е да свали духовните лидери на Иран и че няма твърд краен срок за постигането ѝ.

Но израелските военни преминават през списъка си с цели по-бързо от планираното, с ранен успех при ликвидирането на иранските лидери и унищожаването на защитата им, каза източникът. Израел също така ускорява кампанията си поради опасения, че Вашингтон може да се споразумее с оцелелите лидери на Иран за спиране, преди целите на Израел да бъдат реализирани, добави източникът.

Вътре в Иран Израел удари централата на държавната софтуерна компания IRIB в Техеран. Жителите са задръстили магистралите, за да избягат от градовете, докато падат бомбите.

„Колко дълго ще продължи това? Къде са убежищата? Къде е правителството? Всяка вечер със съпругата ми се крием в мазето. Целият град е празен. Навсякъде има дим и кръв“, каза 32-годишният Биджан, банков служител, пред Ройтерс по телефона от Техеран.

Цената на суровия петрол се повиши с около 4% през нощта. Европейският референтен индекс STOXX 600 (.STOXX) спадна с 3% в ранната търговия след понижение от 1,7% в понеделник. Спад от 2% във фючърсите върху американските акции предположи, че разпродажбите могат да достигнат Уолстрийт по-късно.

САЩ наредиха на правителствения си персонал в 6 страни да се евакуира

Американско-израелската кампания уби иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей на първия ден, което може да е първото в историята убийство на национален лидер от вражески сили по въздух. Ако тя постигне целта си за сваляне на управляващата система на Иран чрез използване на въздушна мощ без въоръжени сили на земята, това също би било прецедент.

Иран нарече войната непредизвикана атака и отговори с изстрелване на ракети и дронове срещу съседни арабски държави и блокиране на корабоплаването през Ормузкия пролив, където една пета от световния петрол и огромни количества газ преминават покрай бреговете му.

От понеделник войната се разпространи и в Ливан, където иранските съюзници от Хизбула стреляха по Израел, който отговори с въздушни удари и подсилване на наземните позиции на юг. Гъст черен дим покри Бейрут, докато звукът от експлозии кънтеше във въздуха. Властите заявиха, че там са загинали десетки хора.

САЩ наредиха на неспешния правителствен персонал и техните семейства да напуснат Обединените арабски емирства, Катар, Кувейт, Бахрейн, Ирак и Йордания. Американските дипломатически мисии в Саудитска Арабия и Кувейт, ударени от ирански дронове, бяха затворени.

Иран заяви, че броят на загиналите от атаките е достигнал 787 души, позовавайки се на информация от Червения полумесец. Държавните медии показаха стотици хора, изпълнили улиците на южния град Минаб, за да оплачат десетки ученици, убити при бомбардировката на девическо училище в първия ден на войната – най-тежката от няколкото съобщени атаки, поразили цивилни цели.

Някои иранци открито отпразнуваха смъртта на 86-годишния Хаменей, който управляваше Иран в продължение на 37 години и ръководеше силите за сигурност, убили хиляди антиправителствени протестиращи само преди седмици. Но безмилостните бомбардировки посяха страх дори сред онези, които се надяват на промяна.

Вашингтон е атакувал, знаейки, че Израел ще удари

Докато израелски служители изрично казват, че искат да свалят правителството на Иран, американски служители заявиха, че целта на войната е да се унищожи способността на Иран да проектира сила извън границите си. Но Тръмп също така призова иранците да свалят духовното ръководство – враг, който измъчва Съединените щати и техните съюзници от поколения.

Говорейки пред репортери на Капитолийския хълм в понеделник, държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ са атакували Иран, след като са установили, че Израел е бил на прага да предприеме свой собствен удар. Вашингтон вярваше, че всяка израелска атака ще подтикне Иран да отвърне на удара срещу американските интереси.

„Знаехме, че ако не действаме превантивно срещу тях, преди те да започнат тези атаки, ще претърпим по-голям брой жертви“, каза Рубио.

Нетаняху заяви в понеделник, че войната „няма да отнеме години“. Тръмп предположи, че тя може да отнеме четири или пет седмици. Но и двамата отказаха да дадат твърда времева рамка, оставяйки отворена перспективата за широка война без фиксиран край.

Израелският подполковник Надав Шошани каза по време на онлайн брифинг, че продължителността на кампанията може да зависи от развитието на събитията, добавяйки: „Подготвили сме обща рамка от седмици“. Запитан дали Израел може да разположи наземни сили в Иран, Шошани отговори, че това е малко вероятно.

В Израел сирените за въздушна тревога звучаха многократно, предупреждавайки за предстоящи атаки и изпращайки милиони хора в бомбоубежищата. В Тел Авив сградите се тресяха, докато противовъздушната отбрана прихващаше пристигащите ирански ракети.

Войната застраши глобалните енергийни доставки, като Катар – един от най-големите износители на втечнен природен газ в света – спря производството, а танкерите хвърлят котва в Залива, вместо да рискуват пътуването през пролива.

Рано във вторник два дрона удариха посолството на САЩ в Рияд, причинявайки незначителни щети и предизвиквайки пожар, а най-малко още осем дрона бяха прихванати преди да достигнат града, съобщи министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Глобалният въздушен транспорт също е в хаос със затворени летища в Близкия изток, които служат като възли, свързващи Азия, Европа и Африка.

Източник: Reuters    
американско израелска война Иран Техеран Бейрут финансови пазари енергийни доставки близкоизточен конфликт цивилни жертви Хизбула въздушни удари
Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 52 минути

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

