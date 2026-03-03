България

Тити Папазов се върна от Израел: Невероятно божие съвпадение

Треньорът и отборът на „Апоел” (Тел Авив) прекараха денонощие в път, за да се приберат

3 март 2026, 16:44
Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток
Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата
Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март
Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България
Пролетно време преди нова порция студ

Пролетно време преди нова порция студ
Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата

Над 10 000 жалби са подадени до ЕРП-тата
„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София

„Възраждане” на протест срещу самолетите на САЩ в София
Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Заради Иран, президентът се срещна със службите за сигурност

Б аскетболният треньор Тити Папазов успя да се прибере от Израел. Той и баскетболният тим на „Апоел” (Тел Авив) прекараха последните 24 часа в път с автобус до израелския курорт Ейлат, след което летели от египетския град Таба за Атина, а тази сутрин – и към София, предава NOVA.

Над 11 400 българи са блокирани в Близкия изток

„Невероятно божие съвпадение на празника. Не съм го направил, за да е по-спокойно за семейството ми, но наистина не е лесно - война е. За хората, които са в България и мислят за своите близки в Израел, е много по-трудно. Единствено малко по-атрактивно беше на границата с Египет, защото пеша трябва да се пътува и ние бяхме готови за нещо много тежко”, заяви треньорът след кацането си.

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците

Припомняме, че в последните часове се завърна самолет от Оман със 140 души на борда. С полета се били евакуирани служители на една от нискотарифните авиокомпании, сред които и българи, както и представители на унгарското посолство в Оман.

Източник: NOVA    
Тити Папазов Израел Евакуация
Последвайте ни
Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Иран моли ООН да спре войната

Иран моли ООН да спре войната

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Платили сме повече данъци върху доходите

Платили сме повече данъци върху доходите

pariteni.bg
Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

МВнР с предупреждение за българите в Малдивите и Индия

Свят Преди 11 минути

Българските задгранични представителства имат готовност да окажат съдействие

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Рюте в Скопие: Северна Македония е верен съюзник

Свят Преди 1 час

Рюте: Няма да позволим да се появи вакуум в сигурността в Западните Балкани

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Учени разкриха тайната на столетници: Кръвта им е като на 30-годишни хора

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

Българският президент Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

България Преди 3 часа

Тя отбеляза, че Националният празник е повод да си припомним за многовековната ни история и страниците от нея, които ни обединяват и в които четем за зараждащата се държавност и държава, възкръснали от забвението и мъченичеството

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Свят Преди 3 часа

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

България Преди 3 часа

Ивелин Михайлов

Величие: Поклон пред падналите за свободата на Отечеството

България Преди 3 часа

Крум Зарков: Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара

Крум Зарков: Няма сила, способна да изтръгне 3 март от календара

България Преди 4 часа

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

България Преди 4 часа

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Радостин Василев: Днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата

България Преди 4 часа

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

България Преди 4 часа

Костадин Костадинов

Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията и мутрите

България Преди 4 часа

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

България Преди 4 часа

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

България Преди 4 часа

Бойко Борисов

Свободата е избор, написа Бойко Борисов по случай Трети март

България Преди 4 часа

Румен Радев

Румен Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България

България Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg

Как да спрем териториалната агресия при кучето си

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Кристен Бел отрече хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

Edna.bg

Александра Сърчаджиева като Росена в „Брънч за начинаещи“: Много цветен и шантав образ...беше важно да не преиграя

Edna.bg

Николай Минков грабна приза за WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Акис Вавалис: Ако спра да вярвам на играчите, ще си тръгна

Gong.bg

В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток

Nova.bg

България празнува 148 години свобода (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg