Израел удари избора на наследник на аятолах Хаменей

Жителите на столицата, в която живеят около 15 милиона души, съобщиха за едни от най-тежките бомбардировки от началото на конфликта

3 март 2026, 20:05
Източник: EPA/БГНЕС

И зраелски военни самолети удариха днес президентската администрация в Техеран, мястото, където заседава влиятелният Върховен съвет за национална сигурност, както и сграда, принадлежаща на Съвета на експертите – 88-членния духовнически орган, натоварен със задачата да избере следващия върховен лидер на Иран.

Съветът се провежда за първи път от 36 години насам, когато на поста беше избран покойният Али Хаменей, убит в събота, при първите удари на САЩ и Израел срещу Иран. Израелски служител обяви, че атаката днес е извършена по време на гласуването за наследник на Хаменей.

Иран обаче отрече, че в ударената сграда е заседавал Съветът на експертите и определи съобщенията за неверни.

Жителите на столицата, в която живеят около 15 милиона души, съобщиха за едни от най-тежките бомбардировки от началото на конфликта.

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

От началото на съвместните американско-израелски атаки в събота в Иран са загинали 787 души, съобщи Червеният полумесец.

Хуманитарната организация посочи, че ударите са засегнали 153 града в страната и че са били разположени повече от 3600 служители на аварийно-спасителните служби.

Още в събота бе убит аятолах Али Хаменей, който беше върховен лидер на Иран от 1989 г. Очаква се да бъде назначен негов наследник, но продължаващите атаки вероятно усложняват процеса, отбеляза ДПА.

Израел също така обяви, че е изпратил още сухопътни части в Южен Ливан, за да отбраняват Израел от подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Тази седмица Израел нанесе въздушни удари по обекти на „Хизбула“, включително в Бейрут, след като нейни бойци изстреляха ракети през границата.

Най-малко 40 души са били убити, а 246 - ранени, при израелските атаки в Ливан за последните два дни, съобщи днес говорител на ливанското Министерство на здравеопазването, цитиран от „Ройтерс“. 

Катар заяви, че Иран е „прекрачил червени линии“. Говорител на външното министерство каза, че от събота насам Иран е изстрелял над 100 балистични ракети към Катар, като повечето са били прехванати. Свалени са били 39 дрона и два изтребителя. Мишена е било и международното летище в Доха.

Обединените арабски емирства (ОАЕ) съобщиха, че до момента във въздушното им пространство са навлезли 812 дрона, като 755 от тях са били прехванати, както и че към страната са били изстреляни 186 балистични ракети. От събота насам трима души са загинали, а 68 са били ранени от падащи отломки по данни на говорител на Министерството на отбраната.

Американските посолства в Рияд и Кувейт останаха затворени след ирански атаки по американски обекти в тези страни. Два дрона удариха през нощта американското посолство в Рияд, като предизвикаха малък пожар, съобщиха властите. Вчера бе съобщено за пожар в близост до американското посолство в Кувейт след ирански атаки с дронове.

Въпреки продължаващата размяна на удари израелската армия заяви, че иранските атаки са отслабнали като интензитет. „Наблюдаваме, че огневата им мощ намалява“, каза военният говорител Надав Шошани. „Успяхме да ограничим способността им да изстрелват ракети по нас и по региона“, каза той.

Иран моли ООН да спре войната

Той заяви, че израелските и американските удари от събота насам са били насочени към ирански оръжейни запаси и ракетна инфраструктура. „Унищожихме стотици балистични ракети“, каза Шошани, като добави, че Иран вече не е способен да изстрелва ракети в големи мащаби. Той обаче призна, че забавянето може отчасти да отразява решение на иранското ръководство да пести оръжия, в случай че конфликтът се проточи.

Междувременно Иран отрече да носи отговорност за удар с дрон по резервоари за гориво в пристанището Дукм в Оман. Оманската новинарска агенция съобщи, че няколко резервоара са били поразени, но щетите са били ограничени и няма данни за жертви. Пристанището вече е било мишена, след като избухнаха бойните действия.

Оман, който неотдавна посредничи за непреки преговори между Вашингтон и Техеран, осъди атаката и заяви, че предприема необходимите мерки.

На този фон десетки хиляди хора – от религиозни поклонници и туристи до семейства на дипломати – са блокирани в Близкия изток, след като войната с Иран се разшири в целия регион, отбеляза Асошиейтед Прес.

Големи авиокомпании отмениха полети до и от региона, а въздушното пространство над Персийския залив е затворено. Част от хората търсят убежище на фона на въздушни удари, а други остават на круизни кораби, които не могат да преминат през Ормузкия проток. Правителства от целия свят предприемат действия за репатриране на гражданите си.

Очаква се първите полети за евакуация на българи, които се намират в засегнатите райони от конфликта в Близкия изток, да започнат утре, обяви служебният министър на външните работи Надежда Нейнски на брифинг в Министерския съвет след среща при премиера Андрей Гюров.

Репатриращ полет на нискотарифната унгарска авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) от столицата на Оман – Маскат, кацна в следобедните часове на терминал 1 на летище „Васил Левски – София“, съобщиха за БТА от превозвача.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Израел Иран война
