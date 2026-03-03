Свят

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Ставаме ли свидетели на раждането на доктрината "Тръмп"

3 март 2026, 15:15
Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!
Източник: Getty Images

"Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, флот и ръководство ги няма. Те искат да преговарят. Казах им: „Твърде късно!"

Тръмп за Иран: Пълна капитулация

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Така той коментира статия в "Уошингтън поуст", според която, подобно на Рейгън, е намерил начин да промени света без да изпраща сухопътни сили.

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

В статията се посочва, че с войната на САЩ срещу Иран и по-ранните действия във Венецуела, "ставаме свидетели на раждането на доктрината "Тръмп". 

Доналд Тръмп Доктрина Тръмп Външна политика на САЩ Война срещу Иран
