Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

"Тяхната противовъздушна отбрана, военновъздушни сили, флот и ръководство ги няма. Те искат да преговарят. Казах им: „Твърде късно!"

Тръмп за Иран: Пълна капитулация

Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут Сошъл.

Така той коментира статия в "Уошингтън поуст", според която, подобно на Рейгън, е намерил начин да промени света без да изпраща сухопътни сили.

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

В статията се посочва, че с войната на САЩ срещу Иран и по-ранните действия във Венецуела, "ставаме свидетели на раждането на доктрината "Тръмп".