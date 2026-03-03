Свят

Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев

Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса

3 март 2026, 14:34
Работят до изнемога: Необичайните герои, които спасяват жителите на Киев
Източник: БТА

Т е работят до изнемога. Започват по тъмно и приключват след полунощ. Знаят, че без тях ще е по-лошо. Работата на водопроводчиците и електротехниците в Киев е изключително важна, особено когато навън са -20 градуса, съобщи Deutsche Welle.

След масираните руски атаки срещу енергийни обекти жилищата в стотици блокове в Киев все по-често се превръщат в ледени бетонни кутии - без електричество и отопление. Обществените служби, както и частни водопроводчици и електромонтьори се опитват да "съживят" замръзналите сгради. Тяхната работа, която обичайно е незабележима, сега е много търсена. При това им се налага да работят без почивка по 20 часа в денонощие, за да върнат топлината, светлината и водата в домовете.

Глад за кадри: дори и болни техници поправят аварии

Предприемачът Олег Карпов и неговият екип обслужват в Киев инженерните мрежи на блоковете. Карпов признава пред ДВ, че тази година се е превърнала в истинско изпитание за него. Работният му ден започва тогава, когато повечето хора в града още спят - в четири или в пет сутринта, а приключва далеч след полунощ.

След руските обстрели срещу критичната инфраструктура на Киев в началото на годината екипът на Карпов работи денонощно. Той споделя, че работниците са изтощени - и физически, и психически, но продължават да ходят по обекти дори болни и с висока температура. "Понякога може да се поспи по два-три часа. Вчера се прибрах и си легнах в 2:00 ч., а в 5:30 ч. вече ме вдигнаха. И уморени, и болни поемаме повикванията, защото ако не си свършим работата, ще е по-лошо и за сградите, и за хората", обяснява Карпов.

Карпов е ветеран от войната, демобилизиран по здравословни причини. В момента екипът му се състои от осем души. Повечето от тях са на възраст, някои са се върнали от фронта след тежки физически травми.

"Бяха 25 души, но сега са останали само осем. Някои са на фронта, други са заминали зад граница. Липсата на кадри е катастрофална. Заварчикът ми е на 62 години, единият електромонтьор е над 60, другият е инвалид втора група, а водопроводчикът също има проблеми със здравето. Младите хора не искат да се занимават с този вид работа", разказва Карпов.

Не всички издържат на натоварването

Ситуацията в градските комунални служби е сходна. "Бригадите не са достатъчно. Поради това хората работят по две-три денонощия без прекъсване - буквално рухват. Двама шлосери починаха от огромното пренапрежение. При мнозина са установени измръзвания, както и психическо и физическо изтощение", написа във Фейсбук депутатът Алексей Кучеренко, който отговаря във Върховната рада по въпросите на енергетиката и жилищно-комуналните услуги.

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди, че един от споменатите шлосери е починал на 19 януари по време на работа при повикване в един апартамент. Човекът е бил на 60 години. Градските власти предвиждат да отпуснат материални помощи на семействата на работниците, починали по време на работа на жилищни обекти.

Изтощени майстори и изнервени киевчани

Частните предприемачи като Олег Карпов, които обслужват предимно многоетажни блокове, нямат възможност да плащат високи заплати. Те работят най-вече по дългосрочни договори с утвърдени разчети, предвидени за определен брой повиквания, а не за екстремни ситуации като сегашната след руските обстрели.

"Затова аз върша сам част от работата на електромонтьорите и водопроводчиците - давам им възможност да си починат", казва Карпов. При това, както посочва той, най-трудното в работата не е тоталното изтощение или старите тръби и изгорелите кабели, а липсата на елементарна благодарност. Докато майсторите се опитват да спасят мрежата от претоварването, жителите нерядко реагират агресивно.

"Обиждат ни, кълнат ни, казват, че сме мързеливи и изискват от нас да направим невъзможното - нещо, което противоречи на законите на физиката. Случва се и да налитат на бой. В даден блок с 300 апартамента един човек ще каже "благодаря", а 299 ще кажат, че си вършим зле работата. Понякога ти иде да захвърлиш всичко", признава Карпов.

"Върша си работата колкото мога"

Леонид Кулицки е на 59 години, той има вече около 30-годишен стаж като електротехник и казва, че тази зима е станала най-трудната в неговата практика. Споделя, че практически живее на работа и се връща у дома да си почине само за по няколко часа.

Заради разрушените ТЕЦ-ове в много от апартаментите в Киев няма отопление, затова хората се топлят с електричество. А мрежите не могат да поемат увеличеното потребление. "Когато има ток, хората веднага включват всичко - бойлери, нагреватели, чайници. И веднага започват да горят кабели, жици и всичко друго. Викат ни и трябва да отидем, защото хората мръзнат и стоят на тъмно", разказва Кулицки.

Въпреки огромното изтощение той не се смята за герой - за него това просто е дълг. Кулицки, чийто син е на фронта, казва, че на украинските военни в окопите им е още по-тежко. "Русия ни измъчва по всякакви начини. Но ние се държим. Върша си работата тук далече от фронта колкото мога. Важното е децата да се върнат от войната живи и здрави. Семейството и вярата в нашата победа са единственото, което ме топли", казва 59-годишният киевчанин.

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Киев Водопроводчици Електротехници Руски атаки Енергийна криза Изтощение на работници Недостиг на кадри Критична инфраструктура Комунални услуги Саможертва
Последвайте ни

По темата

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Изпращат самолети за българите, блокирани в Близкия изток

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

Тръмп за Иран: Те искат да преговарят: Твърде късно!

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

„Навсякъде има дим и кръв“: Войната в Иран ескалира, пазарите се сринаха

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

Шефът на Renault “скочи“ на „фалшивите плъг-ин хибриди“

carmarket.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Пророчеството на „Космическа одисея“: Наистина ли изкуственият интелект се учи на зло от научната фантастика?

Любопитно Преди 53 минути

Експертите подчертават, че генеративните модели не са разумни

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

България Преди 2 часа

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

АПС: Да пазим свободата като върховна ценност

България Преди 2 часа

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Радостин Василев: Днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата

България Преди 2 часа

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

България Преди 2 часа

Костадин Костадинов

Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията и мутрите

България Преди 2 часа

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

България Преди 2 часа

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

България Преди 2 часа

Бойко Борисов

Свободата е избор, написа Бойко Борисов по случай Трети март

България Преди 2 часа

Румен Радев

Румен Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България

България Преди 2 часа

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

България Преди 3 часа

Едно от най-сакралните места в Паметник на свободата е неговата крипта, където са положени тленните останки на над 300 воини, загинали в боевете на Шипка. Там е поставен мраморен саркофаг, легнал върху четири мраморни лъва

Бил и Хилари Клинтън

Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Свят Преди 4 часа

Макар че нито един от двамата Клинтън не е обвинен в неправомерни действия от жертвите на Епстийн, Бил Клинтън фигурира в разследващи материали, свързани със сексуалния хищник, включително на снимки. Присъствието му в тези материали доведе до призиви двамата да дадат показания

Ел Менчо

Златен ковчег и армия: Погребаха могъщия наркобос „Ел Менчо“

Свят Преди 5 часа

Лидерът на картела „Халиско Нова генерация“ Немесио Осегуера Сервантес по прякор „Ел Менчо“ е бил погребан в гробище в Сапопан, предградие на Гуадалахара – втория по големина град в Мексико

Израелски обстрел по ливанската столица Бейрут

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Свят Преди 5 часа

Министърът на отбраната Израел Кац и премиерът Бенямин Нетаняху „са упълномощили Израелските отбранителни сили да настъпят и да завземат допълнителни стратегически райони в Ливан, за да предотвратят обстрел по израелските гранични общности“

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Магията на българската музика завладя сцената на “Като две капки вода”

Любопитно Преди 6 часа

Иво Димчев трогна всички в образа на Емил Димитров и завоюва втора поредна победа

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

България Преди 6 часа

По случай националния празник 3 март, водещите политически фигури в страната се обърнаха към народа, за да почетат Освобождението на България

Всичко от днес

От мрежата

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Кристен Бел отрече хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

Edna.bg

Александра Сърчаджиева като Росена в „Брънч за начинаещи“: Много цветен и шантав образ...беше важно да не преиграя

Edna.bg

ОЧАКВАЙТЕ НА ЖИВО: Берое - Славия, съставите

Gong.bg

Шансовете за титла на Левски нараснаха на впечатляващите 91%

Gong.bg

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Nova.bg

В сряда изпращат самолети за евакуация на българи, блокирани в Близкия изток

Nova.bg