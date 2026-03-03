Мерц пред Тръмп: На едно мнение сме

Свят

Мерц: Всички ние се надяваме, че тази война ще приключи възможно най-скоро

3 март 2026, 23:02
Източник: AP/БТА

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц подчерта днес единството си по отношение на политиката спрямо Иран на среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде ДПА.

„На едно мнение сме по отношение на премахването на този ужасен режим в Техеран“, заяви Мерц в краткото си встъпително изявление по време на второто си официално посещение при президента на САЩ в Белия дом.

„Наистина съм щастлив да имам възможност да говоря с вас в тези трудни времена“, каза Мерц на Тръмп.

Тръмп наистина се ядоса, заплаши Испания и критикува Великобритания

„Ще говорим за деня след утрешния ден, какво ще се случи тогава“, когато иранското ръководство вече не е на власт, заяви Мерц.

Германският канцлер призова за бързо прекратяване на атаките срещу Иран от страна на САЩ и Израел и заради икономическите последствия. Вдигащите се цени на петрола нанасят щети на „нашите икономики“, заяви Мерц в отговор на журналистически въпрос на срещата си с американския президент.

„Ето защо всички ние се надяваме, че тази война ще приключи възможно най-скоро“, добави Мерц. Той изрази надежда, че израелската и американската армия постъпват правилно, за да може новото правителство в Техеран да възстанови мира и свободата.

Вашингтон понастоящем няма конкретен план кой ще поеме политическото ръководство в Иран, каза още президентът на САЩ. „Много от хората, които имахме предвид, са мъртви“, каза Тръмп на срещата си с Мерц в Белия дом.

Синът на последния ирански шах Реза Пахлави, който бе свален от власт през 1979 г., се е предложил според Тръмп за преходен лидер на Иран, но американският президент не изрази пряка подкрепа за него. „Казах, че изглежда много мил човек, но ми се струва, че ще е някой, който в момента е популярен там, ако има такъв човек, но имаме такива хора“, добави Тръмп.

Същевременно Мерц потвърди европейската позиция относно войната в Украйна при днешната си среща с президента на САЩ в Белия дом. „Всички искаме тази война да приключи възможно най-скоро“, каза Мерц.

Светът след Хаменей: Как реагираха европейските лидери на атаките срещу Техеран?

„Но Украйна трябва да запази територията си и интересите си в областта на сигурността, и ще говорим за това“, допълни канцлерът на Германия.

Американският президент на свой ред заяви, че преговорите за споразумение между Украйна и Русия са сред най-важните му приоритети.

Мерц идва в Белия дом при Тръмп за трети път. Първото му посещение бе през юни миналата година и беше определено като особено хармонично, отбелязва ДПА.

Тръмп похвали отново своя гост от Германия. Президентът на САЩ каза, че Мерц е много успешен човек, върши работата си много добре и е много популярен.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Фридрих Мерц Доналд Тръмп Иранска политика Война в Украйна
