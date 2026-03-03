Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

Б ългарският президент Илияна Йотова отдаде почит пред паметта и героизма на опълченците и воините, загинали за свободата на България на връх Шипка, заедно със стотици българи, дошли ред паметника.

„Шипка е място за чутовен подвиг и крепост на българската памет - тя е неподвластна на злободневие, разделение и омраза. Този връх и Орлово гнездо сложиха печата на историята върху съдбата на целия ни народ и на всеки един от нас“, каза държавният глава в словото си.

Тя отбеляза, че Националният празник е повод да си припомним за многовековната ни история и страниците от нея, които ни обединяват и в които четем за зараждащата се държавност и държава, възкръснали от забвението и мъченичеството. „За България, изправила снага от великия дух на Българското възраждане, от огньовете на въстанието. Дала най-страшния завет на своите синове и дъщери – свобода или смърт”, посочи Илияна Йотова.

Президентът заяви, че доблестта на българските опълченци и руските воини не може да се забравя, а българската памет трябва да се предава на деца и внуци. „Имаме нужда да говорим за своето с обич, на висок глас, а днес от този висок връх да се чува „ние, нас, българи”. Да виждаме блясъка в очите на децата си, които са усетили дълбокия корен на своята история”, заяви Илияна Йотова.

Президентът посочи, че събитията на връх Шипка ни учат, че всеки може да бъде свободен вътре в себе си, учат ни на вяра, на любов към Отечеството – тогава саможертвата не е гибел, а е безсмъртие.

„Пред връх Шипка, който преди 148 години се записа завинаги в българската памет и съзнание, времето е безсилно. С още по-голяма сила блести нашето поклонение и признателност за чутовния подвиг и храброст на доблестните руски воини и на българското опълчение“, заяви президентът. Тя припомни възторга на чуждестранни кореспонденти, които преди 148 години са описали възродилата се памет на Крум, на Симеон и на Самуил, и с възхищение заявят, че българският народ заслужава не друго, а своята съвършена свобода.

На връх Шипка президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Илияна Йотова прие почетния строй на представителните части на Българската армия и отдаде почит пред Паметника на свободата.

На събитието присъстваха още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, Старозагорският митрополит Киприан, съдията от КС проф. Атанас Семов, председатели на парламентарни групи и народни представители от 51-ото народно събрание, министри от служебното правителство, областният управител на Стара Загора Ива Радева, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметове на общини в България, политически партии, родолюбиви граждани и други.