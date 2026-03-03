Зеленски: Операцията в Иран е предупреждение за Путин

О перацията на САЩ и Израел в Иран може да послужи като „предупреждение“ за руския президент Владимир Путин, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски на онлайн брифинг.

Зеленски посочи, че Русия вече е демонстрирала слабостта си като съюзник, припомняйки събитията в Сирия.

Зеленски: Русия винаги е част от проблема, а не от решението

„Путин вече показа какъв съюзник е в Сирия, когато по същество не успя да помогне на режима на ал-Асад. Според мен сега те отново демонстрираха слабостта си - като съюзници те са безполезни. А това, което се случва в Иран, ми се струва, е предупреждение за Путин да види как свършват диктатурите“, каза Володимир Зеленски.

Зеленски също така каза, че ескалиращата ситуация в Близкия изток не е повлияла на доставките на оръжие от САЩ за Украйна, включително на ракети-прехващачи PAC-3 за системите „Пейтриът“.

Зеленски обяви загубите на Украйна и покани Тръмп

„Всички разбират, че за нас това е живот. Програмата PURL работи... засега всичко върви по план“, каза Зеленски, като същевременно призна, че един продължителен и интензивен конфликт в крайна сметка може да повлияе на доставките за противовъздушната отбрана на Украйна.

Той добави, че планираните преговори между Украйна, Русия и Съединените щати, предварително насрочени за 5-6 март в Абу Даби, не са отменени, въпреки че мястото на провеждане все още не може да бъде потвърдено.