Парите ни

Здравната вноска за безработни се повишава

Новият размер влиза в сила от август и важи за хората, които сами плащат здравните си осигуровки

Маргарита Костадинова

28 юли 2026, 14:55
Здравната вноска за безработни се повишава
При неплатени повече от три месечни вноски за период от 36 месеца здравноосигурителните права могат да бъдат прекъснати.   
Източник: istock

Х ората, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски, ще плащат по 24,81 евро месечно от 1 август 2026 г., съобщиха от Националната агенция за приходите.

Това са например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са регистрирани като самоосигуряващи се лица по Кодекса за социално осигуряване.

Защо вноската се увеличава

Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се се повишава от 550,66 евро на 620,20 евро.

Хората, които не са осигурени на друго основание, плащат здравни осигуровки върху доход, който не може да бъде по-нисък от половината от този размер.

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Така от 1 август вноската ще се изчислява върху поне 310,10 евро. При ставка от 8% дължимата месечна сума става 24,81 евро.

От същата дата максималният месечен осигурителен доход се увеличава на 2300 евро.

Кога трябва да се плати

Здравноосигурителната вноска се внася до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнася.

Така вноската за август трябва да бъде платена най-късно до 25 септември 2026 г.

Хората, за които възниква задължение сами да плащат здравните си осигуровки, трябва да подадат в НАП декларация Образец №7.

Тя може да бъде подадена електронно с ПИК на НАП или квалифициран електронен подпис, чрез Портала за електронни услуги или на място в офис на приходната агенция.

Срокът е до 25-о число на месеца, следващ този, през който е възникнало задължението.

Кога се прекъсват здравните права

Здравноосигурителните права на хората, които сами плащат вноските си, се прекъсват, ако за период от 36 месеца не са внесени повече от три дължими месечни вноски.

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Този период се изчислява до началото на месеца, предхождащ месеца, в който е оказана медицинската помощ.

За възстановяване на правата трябва да бъдат платени всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата, на която бъдат погасени всички задължения за този период.

Как се проверява здравният статус

Справка за здравноосигурителния статус и за периодите без данни за внесени осигуровки може да се направи чрез електронната услуга на НАП със свободен достъп.

Проверка е възможна и на телефон 0700 18 700, на цена според тарифата на съответния оператор.

Услугата е автоматична и изисква въвеждане на ЕГН. Тя предоставя информация и за месеците и годините, за които няма платени задължителни здравноосигурителни вноски, и работи денонощно, седем дни в седмицата.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: НАП    
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