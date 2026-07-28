България

Близо 29 000 нарушения в ресторанти и хотели на трудовите правила

Много често постъпват сигнали от работници, полагали труд без сключен писмен договор

Николай Киров Николай Киров

28 юли 2026, 14:59
Близо 29 000 нарушения в ресторанти и хотели на трудовите правила
Източник: Георги Димитров – Бруно/Vesti.bg

О т тази седмица екипите на Инспекцията по труда в морските курорти се подсилват с командировани инспектори от други области на страната с цел засилване на контрола по време на активния летен сезон. 

Обектите със сезонен характер от икономическите дейности ресторантьорство, хотелиерство и търговия са идентифицирани като рискови, тъй като често се нарушават разпоредбите на трудовото законодателство, свързани със законосъобразното наемане на работници и служители, заплащането на труда, работното време, полагането на труд от непълнолетни лица, чужденци, граждани от трети държави и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

Хотели и заведения масово наемат работници без трудов договор

За първите шест месеца на 2026 г. инспекторите по труда са извършили 7836 проверки в ресторантьорство, хотелиерство и търговия. Установени са 28 974 нарушения на трудовото законодателство. От тях 15 701 се отнасят до осъществяването на трудовите правоотношения, а 13 080 по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.  

За този период при установени 1774 работещи без трудов договор във всички икономически дейности, 468 са в ресторантьорство, хотелиерство и търговия.

За установените нарушения в разглежданите икономически дейности инспекторите по труда са съставили 1137 акта за установяване на административни нарушения. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за 976 000 евро.

Работата без писмен трудов договор не е маловажно нарушение. За всеки такъв случай инспекторите по труда задължително съставят акт за установяване на административно нарушение. 

От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен техните трудови права. Той се сключва преди постъпване на работа. Работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място, преди да е регистрирал в НАП трудовия му договор. Писмено договорената заплата е от значение за осигурителния доход, върху който се изчисляват обезщетенията в случай на временна неработоспособност, майчинство, безработица, а в дългосрочен план и пенсията. 

Установиха над 8000 нарушения в морските ни курорти през летния сезон

От Агенцията апелират при нарушаване на трудовите права работещите да подават сигнали своевременно – докато още са на работните си места, и да съдействат на контролните органи, което е гаранция за по-ефективно прилагане на закона. Много често постъпват сигнали от работници, полагали труд без сключен писмен договор, които към момента на проверката вече не са били на работа. Те изразяват недоволство, че инспекторите по труда не са обявили трудово правоотношение, което обаче е извън правомощията на контролните органи, тъй като това нарушение не може да бъде установено по безспорен начин, ако хората не са заварени на работните им места.

Редактор: Николай Киров
Източник: МТСП    
Инспекция по труда трудово законодателство работа без договор летен сезон
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