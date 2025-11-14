България

Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", а вече са две, каза Борис Бонев

14 ноември 2025, 09:21
Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско
Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС

Проектобюджетите за 2026 г. са внесени в НС
Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана
Дилъри

Дилъри "зарибяват" деца с дрога в опаковки за лакомства
СГП предаде на съд кмета на Община Варна

СГП предаде на съд кмета на Община Варна
Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона

Синя и зелена зона в София поскъпват, въвеждат жълта зона
Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

П арламентът и министерствата ползват неправомерно общинска площ в София. Това заяви в ефира на NOVA общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев. Според него абсолютно незаконно се слагат бариери в центъра на столицата. По думите му министерствата имат поне 1000 паркоместа.

"Не може да ги махнем, защото започват заплахи срещу Столичната община. Казва ни се "Искате от Министерството на регионалното развитие, например, помощ за проекти, то тогава няма да махате огражданията. Затова всеки един депутат или министър трябва да бъде попитан докога ще завземат общинска територия. На площад "Александър Невски" не паркират само депутати. Има поне 300 места. Там спират техни сътрудници, приятели, бивши колеги, на които са им дали пропуск. Депутатите дори си приеха закон в правилника на парламента да узурпират общинска територия, кръщавайки я "зона за охрана", поясни той.

 

По думите му Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", а вече са две.

"След като още миналият мандат приехме ограничение, тя се превърна в единствената институция, която изпълни своята наредба. Столичният общински съвет също има две места", поясни той.

Относно поскъпването на зоните за паркиране в столицата, Бонев поясни, че е очаквал дори повече недоволство.

„На фона на това, което се случва като мащабна реформа, аз даже бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото е свързана винаги с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града”, твърди той.

„Променят се много условията, особено за паркиране в центъра, в посока подобрение за живущите там. Първо, обединяват се част от подзоните, за да може в по-широк периметър, ако живеете в центъра, да може да паркирате своя автомобил. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто. Тук ще направя една скоба. Това не е перфектната реформа. Ние самите също сме така не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии”, допълни общинският съветник.

Една от ключовите промени в системата за паркиране в София от 1 януари е значителното увеличение на цената на служебния абонамент. В момента той струва 650 лева годишно, но по думите на Бонев от „Спаси София“ новата цена ще бъде 800 евро, или около 1600 лева.

  • Очакване за освобождаване на 500 паркоместа

Според Бонев повишената цена и новите ограничения ще доведат до освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа, основно в най-натоварените части на София.

  • Проблемът с липсата на ротация

В момента в някои централни подзони се наблюдава почти 100% неротация на паркоместата, което практически означава, че свободни места няма през целия ден, поясни Бонев.

По думите му "идеята на зоните е да поддържат около 20% свободни места“.

Реформата ще се отрази значително на хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там.

"За приходящите ще бъде по-скъпо и по-трудно да паркират. Това ще освободи места и ще ограничи ненужния трафик", допълни той.

Бонев посочи още, че редица малки търговски обекти са се възползвали от възможността да закупят по два или три служебни абонамента, заемайки значителна част от наличните места в подзоните.

"При новите цени те просто няма да могат да си позволят същото количество служебни абонаменти", подчерта той.

 

 

Източник: NOVA    
Незаконно завземане на общинска територия Паркиране в София Реформа на паркирането Зони за платено паркиране Служебни абонаменти за паркиране Поскъпване на паркирането Борис Бонев Спаси София Столична община Площад Александър Невски
Последвайте ни

По темата

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

Разкриха тайната мрежа от клонирани офиси, с която Путин крие местонахождението си

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Фен нападна Ариана Гранде на премиера, Синтия Ериво се намеси

Предлагат максималната пенсия да стане 1873 евро

Предлагат максималната пенсия да стане 1873 евро

pariteni.bg
Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

Внимавайте: 13 от 14 системи за следене на лентите не работят според очакванията

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 13 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 15 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 13 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 14 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

„Не помня нищо“: K-pop звезда припадна на сцената (ВИДЕО)

Свят Преди 8 минути

Хюна се срина по време на изпълнение, което предизвика сериозно безпокойство сред феновете заради скорошната ѝ загуба на тегло

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

Схема за милиони: Имотна мафия краде жилища с фалшиви свидетели

България Преди 11 минути

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка"

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Бундестагът подобри рекорда си за най-продължително заседание

Свят Преди 37 минути

При предишния рекорд, поставен през юни, сесията приключи в 00:29 часа през нощта

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

Вицепремиерите отговарят на въпроси на депутати в НС

България Преди 42 минути

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Politico: 50% от западните избиратели са недоволни от демокрацията

Свят Преди 1 час

Голямо проучване на Ipsos сред почти 10 000 избиратели в девет страни – седем в Европейския съюз, плюс Обединеното кралство и САЩ – установява, че около половината от избирателите са недоволни от начина, по който функционира демокрацията

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Президентът обнародва промени в закона за регулиране на дейностите с нефт

Свят Преди 1 час

Измененията засилват контрола върху фирмите, опериращи критична инфраструктура и търгуващи с нефт и нефтени продукти

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

"Украйна е по-готова за членство в ЕС от балканските страни"

Свят Преди 1 час

Миналата седмица ЕС представи отчет, в който оценява положително напредъка в провеждането на реформи в Украйна

<p>Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради &quot;Лукойл&quot;</p>

Премиерът Желязков свиква извънредно заседание на Съвета по сигурността заради назначаването на особен управител в "Лукойл"

България Преди 1 час

Това съобщи Рая Назарян

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Елена от Big Brother: Хората, когато не могат да се аргументират, просто казват, че това е тяхното мнение! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

САЩ одобриха продажба на части за изтребители на Тайван за $330 милиона

България Преди 2 часа

Китай смята демократично управляван Тайван за част от своята територия и не изключва възможността да прибегне до сила, за да поеме контрол над острова

<p>BBC&nbsp;се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч</p>

BBC се извини на Доналд Тръмп заради материал с извадки от негова реч

Свят Преди 2 часа

Същевременно, медията отрече да има основание за дело за клевета

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Новоросийск под обстрел - дронове повредиха сгради и петролна база

Свят Преди 2 часа

Оперативният щаб на Краснодарския край написа в "Телеграм", че отломки от дронове са нанесли поражения на три апартамента

Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother

Бизнес дамата Елена каза сбогом на Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Тя даде първото си ексклузивно интервю в подкаста “Голямата сестра”

Украйна започва тотална ревизия на държавните компании заради корупция

Украйна започва тотална ревизия на държавните компании заради корупция

Свят Преди 3 часа

Във фокуса на вниманието ще е прозрачността при държавните поръчки и финансовия контрол

"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс

"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс

Технологии Преди 3 часа

Изстрелването се осъществи след забавяне от няколко дни поради гъста облачност, а после и геомагнитна буря

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Руска масирана атака срещу Киев, пламнал е пожар в жилищен блок

Свят Преди 3 часа

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Анемия при кучетата - какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Вижте първите снимки на Пи Диди в затвора

Edna.bg

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената

Edna.bg

Жестоки наказания в Турция: защитник на Галатасарай аут за 9 месеца, двама със спрени права за година

Gong.bg

Кирил Котев: Футболистите се нуждаят от подкрепа, а отвсякъде има атаки срещу тях

Gong.bg

Професия лъжесвидетел: Как срещу 100 лв. може да участваш в кражба на имоти за милиони

Nova.bg

Премиерът свиква Съвет по сигурността по темата за особения управител на "Лукойл"

Nova.bg