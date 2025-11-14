Заплахи срещу Столична община заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Делото за побоя над шефа на МВР в Русе: Съдът смекчи мерките на двама от обвиняемите

Разказ от първо лице: Служители с подробности за въоръжения грабеж, извършен от тийнейджър в Монтана

"Усещането е като в дискотека": Електроуреди "гърмят" в домовете на хората в Плевенско

П арламентът и министерствата ползват неправомерно общинска площ в София. Това заяви в ефира на NOVA общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев. Според него абсолютно незаконно се слагат бариери в центъра на столицата. По думите му министерствата имат поне 1000 паркоместа.

"Не може да ги махнем, защото започват заплахи срещу Столичната община. Казва ни се "Искате от Министерството на регионалното развитие, например, помощ за проекти, то тогава няма да махате огражданията. Затова всеки един депутат или министър трябва да бъде попитан докога ще завземат общинска територия. На площад "Александър Невски" не паркират само депутати. Има поне 300 места. Там спират техни сътрудници, приятели, бивши колеги, на които са им дали пропуск. Депутатите дори си приеха закон в правилника на парламента да узурпират общинска територия, кръщавайки я "зона за охрана", поясни той.

По думите му Столичната община е имала 120 служебни места на "Александър Невски", а вече са две.

"След като още миналият мандат приехме ограничение, тя се превърна в единствената институция, която изпълни своята наредба. Столичният общински съвет също има две места", поясни той.

Относно поскъпването на зоните за паркиране в столицата, Бонев поясни, че е очаквал дори повече недоволство.

„На фона на това, което се случва като мащабна реформа, аз даже бих казал, че хейтът е доста малко. Нито една реформа не е широко приета от всички, защото е свързана винаги с промяна. Хората не обичат промените, когато имат някакъв установен начин на живот. В случая говорим за доста сериозно разширение на зоните. Целта е да се вкара ред в паркирането в града”, твърди той.

„Променят се много условията, особено за паркиране в центъра, в посока подобрение за живущите там. Първо, обединяват се част от подзоните, за да може в по-широк периметър, ако живеете в центъра, да може да паркирате своя автомобил. Тоест, да не обикаляте една малка зона и обикновено да не може да намерите паркомясто. Тук ще направя една скоба. Това не е перфектната реформа. Ние самите също сме така не сме особено доволни от някои елементи, но това беше възможният компромис, който може да се постигне след повече от година и половина работа с политическите партии”, допълни общинският съветник.

Една от ключовите промени в системата за паркиране в София от 1 януари е значителното увеличение на цената на служебния абонамент. В момента той струва 650 лева годишно, но по думите на Бонев от „Спаси София“ новата цена ще бъде 800 евро, или около 1600 лева.

Очакване за освобождаване на 500 паркоместа

Според Бонев повишената цена и новите ограничения ще доведат до освобождаването на около 500 служебно заети паркоместа, основно в най-натоварените части на София.

Проблемът с липсата на ротация

В момента в някои централни подзони се наблюдава почти 100% неротация на паркоместата, което практически означава, че свободни места няма през целия ден, поясни Бонев.

По думите му "идеята на зоните е да поддържат около 20% свободни места“.

Реформата ще се отрази значително на хората, които идват с автомобил в центъра, но не живеят там.

"За приходящите ще бъде по-скъпо и по-трудно да паркират. Това ще освободи места и ще ограничи ненужния трафик", допълни той.

Бонев посочи още, че редица малки търговски обекти са се възползвали от възможността да закупят по два или три служебни абонамента, заемайки значителна част от наличните места в подзоните.

"При новите цени те просто няма да могат да си позволят същото количество служебни абонаменти", подчерта той.