СО затваря два буферни паркинга на метрото и ги прави платени

С толичната община прекратява установена схема за злоупотреби с функцията „Паркирай и пътувай“ на два буферни паркинга на Центъра за градска мобилност – паркинг „Джеймс Баучер“ с 577 места и паркинг „Стадион Васил Левски“ със 193 места. Така се отварят 770 паркоместа за реално ползване в централната градска част, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Решението е взето след анализ и проверки на системите за видеонаблюдение, отчитане на пътуванията и почасовото паркиране.

„Открихме очевидна схема за заобикаляне на правилата – без реално пътуване, без ефект върху трафика и без полза за града, докато Общината поема разходите за охрана и поддръжка“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, цитиран от общинския пресцентър. По думите му няма логика тази инфраструктура да остава полупразна и да обслужва злоупотреби, докато в околните квартали хората обикалят в търсене на места за паркиране.

В резултат на предприетите действия Столичната община отваря двата паркинга за обичайно, регламентирано и прозрачно ползване при ясни правила и достъпни условия, съобразени с нуждите на района. Така общо 770 паркоместа ще бъдат на разположение за всички граждани, а не само за ползващите градски транспорт, с възможност за почасово паркиране и абонаментни планове при условията на действащите режими за буферни паркинги, информират от Общината.

Оттам посочват, че двата паркинга, разположени на изключително натоварени локации в близост до центъра, почти не са били използвани по предназначение. Вместо да служат за оставяне на автомобили и продължаване на пътуването с градски транспорт, по този механизъм средно са били заети едва около 50 автомобила дневно.

Проверките показват, че голяма част от заемащите паркоместа автомобили са собственост на хора, работещи в района, които са използвали буферните паркинги като обикновени нископлатени паркинги. Засечени са случаи на масово и едновременно валидиране на по 10–15 карти за градски транспорт от едни и същи лица с цел симулиране на пътуване. Картите са били свързани с регистрационните номера на паркираните автомобили, без реално използване на обществения транспорт и без ефект върху трафика и качеството на въздуха в централната градска част.

Функцията „Паркирай и пътувай“ остава валидна за буферните паркинги в периферията на централната градска част – при метростанция „Бели Дунав“ – „Връбница“ (128 места), при метростанция „Бели Дунав“ – „Надежда“ (349 места), при „Цариградско шосе“ (1253 места) и при метростанция „Бизнес парк“ (86 места), които реално ограничават навлизането на автомобили в центъра чрез използване на обществения транспорт.

Допълнително, считано от 1 март, цените на месечните абонаменти за паркинг „Джеймс Баучер“ се намаляват с 25% – от 184 на 140 евро.

Актуалните условия за паркиране на обществените паркинги могат да бъдат намерени на интернет страницата на Центъра за градска мобилност.

Заповедта за прекратяване на функцията „Паркирай и пътувай“ за двата паркинга е подписана на 11 ноември 2025 г. и влиза в сила на 16 февруари 2026 г., уточняват от Столичната община.

На 29 януари Върховният административен съд се произнесе по част от решенията, свързани с реформата в паркирането в София. В тази връзка кметът Васил Терзиев заяви, че решението не води до незабавни промени в режима или цените на зоните за паркиране. „Дефакто решението не означава, че от утре или в следващите седмици ще има промяна. Предстои сериозна подготовка – както организационна, така и информационна. Центърът за градска мобилност има работа по въвеждането на всяка промяна и няма да се действа прибързано“, подчерта Терзиев.