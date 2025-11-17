България

"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

Бонев припомни, че Столична община имаше 120 паркоместа и ги намали на пет

17 ноември 2025, 19:48
"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа
Източник: БТА

Н ад 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха на брифинг пред Министерството на транспорта общинските съветници от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев, Андрей Зографски и Стефан Спасов.

"Сега, когато реформата на паркирането е актуална, сме решени да поведем една истинска битка срещу всяка една от институциите, за да освободим нерегламентирано превзетите от тях паркоместа и да ги върнем на гражданите", каза Борис Бонев и добави, че тези 1000 места биха били най-големият паркинг в цяла София.

Заплахи срещу СО заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Бонев припомни, че Столична община (СО), като институция, имаше 120 паркоместа "служебен абонамент" и ги намали на пет.

От "Спаси София" настояват кметът на столицата Васил Терзиев още утре прекрати споразумението за паркирана с Министерство на транспорта.

От групата настояват още министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов да се самосезира, защото може само с един подпис да намали броя на местата, с които министерството разполага - до тези, които са заложени в рамките на наредбата на Общината.

Няколкостотин души на протест за паркирането

Сред тези 1000 паркоместа, „завзети" от институциите, според общинските съветници, 300 са на двата паркинга на Народното събрание, 150 са на Министерския съвет, над 220 места са на Министерството на вътрешните работи с различните районни управления, а различните институции на съдебната система имат - около 100 паркоместа. 

Борис Бонев каза, че са изпратили писмо до председателя на парламента Рая Назарян и до министър-председателя Росен Желязков, с което искат спешна среща за депутатския паркинг на пл. "Александър Невски".

Източник: БТА, София Господинова    
Паркоместа София Спаси София
Последвайте ни

"Лукойл" излезе с позиция за ролята на Румен Спецов

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Страшна катастрофа край Медина, десетки загинали

Трамвай дерайлира в кв.

Трамвай дерайлира в кв. "Бъкстон" в София

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Преместиха Благомир Коцев и Никола Барбутов в Софийския затвор

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

Отличник! След 128 теста на листовки – все още без книжка

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 23 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпа, тая манджа не е ли развалена? - Яж, не се страхувай. Утре е почивен ден!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

Годеницата на обвинен за катастрофа с две жертви, го биела по главата

България Преди 1 час

Това разказали свидетели - техни близки, които били в автомобила

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

Почина музикалният доайен проф. Благовеста Константинова

България Преди 2 часа

Поклонението е на 19 ноември в храма „Успение Богородично"

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

Разбиха група, пращала дрога по куриер в цялата страна

България Преди 2 часа

Трима са привлечени в качеството на обвиняеми по делото

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Защо милиардерът Бабиш все още не е премиер на Чехия

Свят Преди 2 часа

Междувременно стана известно, че президентът Павел очаква да чуе публични разяснения от Бабиш, преди да се съгласи да го назначи за премиер

Меган Маркъл

Какво е казал бившият на Меган Маркъл за връзката ѝ с принц Хари

Любопитно Преди 3 часа

Мартин Димитров

Мартин Димитров: Моят герой влиза в опасна двойна игра в света на богаташите

Любопитно Преди 3 часа

След големия успех на криминалната драма тази вечер в 22:00 ч. започва и вторият сезон

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

„Предателство с усмивка“: Как падна Желязната лейди Маргарет Тачър

Свят Преди 3 часа

Тя беше свалена от собствената си партия, отслабена от неочакван враг

Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

Ангелов: Заплатите за младите лекари са осигурени

България Преди 4 часа

Желязков: Работим по Националния план за борбата с рака

Финалът на Big Brother прикова вниманието на зрителите в събота вечер

Финалът на Big Brother прикова вниманието на зрителите в събота вечер

Любопитно Преди 4 часа

Близо една трета от телевизионната аудитория в активна възраст проследи избора на победителя в риалити формата на NOVA

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Пощенска банка инвестира в бъдещето – чрез хората си

Любопитно Преди 4 часа

Future Skills Academy е новата и най-мащабна програма за обучение и развитие на всички служители в компанията

<p>Най-много бездомни хора има в центъра на София</p>

Проучване: В центъра на София има най-висока концентрация на бездомни хора

България Преди 4 часа

По предварителни данни бездомността в София е значително по-ниска, отколкото в големите европейски градове

<p>Съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт</p>

"Буквално за няколко часа си отиде" - съпругът на Алена разкри подробности за внезапната ѝ смърт

България Преди 4 часа

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст

<p>Снежана Апостолова замести кмета на Варна днес</p>

Снежана Апостолова изпълнява функцията на кмет на Варна днес

България Преди 4 часа

Основанието е заповед за заместване по полагаем отпуск, издадена от Благомир Коцев

Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември

Официално: Антъни Джошуа ще се бие с Джейк Пол на 19 декември

Любопитно Преди 4 часа

Двубоят, който ще се проведе шест дни преди Коледа, е първи за 36-годишния Джошуа от 14 месеца насам

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

В Германия: Русия може да нападне НАТО догодина

Свят Преди 5 часа

Това заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус

Ретроградна седмица променя плановете - какво да НЕ правите

Ретроградна седмица променя плановете - какво да НЕ правите

Любопитно Преди 5 часа

Украинският астролог Катерина Соловьова подготви седмичен хороскоп и обясни какво ще ни донесат Лилит и ретроградният период

Всичко от днес

От мрежата

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Шокиращият страничен ефект от Ozempic, за който сподели Роби Уилямс

Edna.bg

Маргарита Лъчезарова: Притеснявах се да застана до Мартин Димитров и другите ми колеги в “Клетката”

Edna.bg

Спортни новини на NOVA (17.11.2025)

Gong.bg

Виктор Илиев спечели втория ранкинг турнир по снукър

Gong.bg

Регистрираха земетресение край Благоевград

Nova.bg

Държавата пое контрола върху четирите дружества на „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

Nova.bg