"Спаси София": Институции са присвоили над 1000 паркоместа

Н ад 1000 паркоместа в центъра на София са завзети от институциите, заявиха на брифинг пред Министерството на транспорта общинските съветници от групата на "Спаси София" в Столичния общински съвет (СОС) Борис Бонев, Андрей Зографски и Стефан Спасов.

"Сега, когато реформата на паркирането е актуална, сме решени да поведем една истинска битка срещу всяка една от институциите, за да освободим нерегламентирано превзетите от тях паркоместа и да ги върнем на гражданите", каза Борис Бонев и добави, че тези 1000 места биха били най-големият паркинг в цяла София.

Заплахи срещу СО заради незаконно паркиране: Кой узурпира София?

Бонев припомни, че Столична община (СО), като институция, имаше 120 паркоместа "служебен абонамент" и ги намали на пет.

От "Спаси София" настояват кметът на столицата Васил Терзиев още утре прекрати споразумението за паркирана с Министерство на транспорта.

От групата настояват още министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов да се самосезира, защото може само с един подпис да намали броя на местата, с които министерството разполага - до тези, които са заложени в рамките на наредбата на Общината.

Няколкостотин души на протест за паркирането

Сред тези 1000 паркоместа, „завзети" от институциите, според общинските съветници, 300 са на двата паркинга на Народното събрание, 150 са на Министерския съвет, над 220 места са на Министерството на вътрешните работи с различните районни управления, а различните институции на съдебната система имат - около 100 паркоместа.

Борис Бонев каза, че са изпратили писмо до председателя на парламента Рая Назарян и до министър-председателя Росен Желязков, с което искат спешна среща за депутатския паркинг на пл. "Александър Невски".