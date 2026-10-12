Корабът „Емил“ напусна българските води

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Д рейфуващият в Черно море кораб, ударен от дрон край Одеса, е изведен от изключителната икономическа зона на България. Това обяви в Бургас министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Корабът EMIL се намира на 65 мили от Босфора. Той бил закачен с влекач от Турция.

Вторият кораб ABLE, който беше ударен в Черно море, се наблюдава. "Имаме план, по който да реагираме, ако той наближи нашите води. Засега всичко показва, че корабът е на позиция с курс на юг, дори на изток, така че се отдалечава от нашите води. Нямаме притеснения относно потенциалното му навлизане в наши води", увери министърът.

Пеев обяви, че се обсъжда и закупуването на нов кораб за морски спасителни операции. "Планирането, изготвянето на техническите спецификации и осигуряването на финансиране са изключително важни. Работим по тази тема, но не мога да посоча краен срок", каза той, цитиран от NOVA.

 

 

Кораб, ударен от дрон край Одеса, дрейфува в Черно море

По думите му се обсъждат възможности за европейско финансиране. "В момента сме инициирали работни срещи, на които да уточним техническата спецификация за такъв кораб, след което да търсим финансиране и възможност за закупуването му", заяви Пеев.

Във връзка с операцията за търсене и спасяване на моряците от кораба, който потъна във водите на Черно море при атаката с дронове, министърът заяви, че тя е проведена перфектно със средствата, с които държавата разполага. "Имаше много спекулации дали е прекратена навреме, но разполагам с пълната информация по минути. Действията бяха изключително професионални и отговорни", посочи той.

 

Източник: NOVA    
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