Извънредно заседание в НС заради помилването на „петричкия Ескобар“

П редседателят на Народното събрание Михаела Доцова свиква извънредно заседание на парламента на 13 октомври от 9:00 ч., показва справка на интернет страницата на Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е включено изслушване на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кирилов, заемал длъжността началник на затвора през периода ноември – декември 2022 г.

Василев пита: Защо Йотова е помилвала „петричкия Ескобар“ 10 години преди края на присъдата му

Изслушването е във връзка с изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, във връзка с помилването му с указ на президента от 5 декември 2022 г., както и с предприетите проверки по случая.

Предложението за изслушването е внесено от „Продължаваме промяната“.