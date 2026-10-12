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Голямата лъжа за Голямата стъпка: Уникално откритие срина 50-годишен мит

Надежда Неменски Надежда Неменски

12 октомври 2026, 11:37
Голямата лъжа за Голямата стъпка: Уникално откритие срина 50-годишен мит
Голямата стъпка   
Източник: iStock/GettyImages

Н ов документален филм разкрива истината за най-известното свидетелство за съществуването на Голямата стъпка в историята, излагайки легендарния запис като измама с помощта на наскоро открита лента с „репетиция“.

Филмът „Заснемането на Голямата стъпка“ (Capturing Bigfoot), който излиза в кината и в Prime Video на 20 октомври, показва строго поверителна ролка с 16-милиметрова филмова лента, съхранявана в сейф в продължение на десетилетия.

Тя съдържа клип с „пробен опит“ на косматото същество, за заснемането на който се твърди, че е извършено през 1966 г. - точно една година преди известният филм на Роджър Патърсън и Боб Гимлин да измами света, съобщава The New York Post.

Размазаният запис е с продължителност 40 секунди и показва как Голямата стъпка върви през гората и гледа през дясното си рамо по начин, много подобен на този в кадрите на Патърсън и Гимлин, за които двамата твърдяха, че са заснети в Блаф Крийк, Калифорния, на 20 октомври 1967 г.

Записът от 1967 г. се смята широко от ентусиастите и изследователите за окончателното доказателство за съществуването на съществото.

Новите кадри са заснети в гъста гора с по-стройно същество с маймуноподобни черти, което се оттегля бавно в гората, за разлика от филма на Патърсън и Гимлин, където Голямата стъпка се придвижва през участък от гора без листа.

„Това е като Свещения Граал. Това ще промени всичко за филма на баща ми“, казва синът на Роджър Патърсън, Клинт, в „Заснемането на Голямата стъпка“.

И двата филма са заснети с една и съща филмова камера K-100 Kodak, която оставя уникален ръб, номера и геометрични дизайни като кодове за дата върху самата лента.

„Това е отговорът, който търсим от години. Това определено е фалшифицирано и определено е репетирано“, казва Лари Лънд, известен като „Детектива на Саскуоч“, след като му е показан филмът.

„Това е толкова поразително сходно с филма от '67-а. За мен това е тренировка“, заяви Грег Лонг, автор на книгата „Създаването на Голямата стъпка“. „Това е неоспоримо доказателство и слава Богу, че някой го откри“, добави той.

Шокиращата ролка е намерена през 2017 г. от Тереза Брукс, дъщеря на Норм Джонсън, който през 60-те години е работил във филмовия отдел на Boeing. Брукс, преподавател в Olympic College в щата Вашингтон, след това дава заснетите кадри на своя колега, режисьора Марк Евънс.

Джонсън е бил привлечен в заговора на Роджър Патърсън за фалшификацията, но никога не е говорил публично поради натиск от страна на съпругата си, твърди Брукс в документалния филм. Тя е получила филмовата ролка, след като майка ѝ умира през 2017 г.

„Този филм е стоял в сейф в продължение на 50 години. Част от мен искаше да запази семейната тайна“, казва Брукс във филма. Емоционалната реакция на Лънд след разкритието, че оригиналните кадри са фалшификат, също е включена в документалния филм.

„Усещам дълбока загуба“, казва той. „Вижте какво направи той с хората. Животите, които промени“, казва 80-годишният търсач на саскуоч, клатейки глава.

Приятелят на Лънд, Рене Дахинден, един от първите ловци на Голямата стъпка, който беше обсебен от оригиналния филм на Патърсън и Гимлин, губи брака и семейството си и умира сам поради отдадеността си на търсенето.

Клинт Патърсън разкрива във филма, че майка му Пати му е потвърдила, че Боб Хайронимус, който отдавна твърди, че е бил човекът в костюма във видеото от 1967 г., е бил част от измамата. „Това означава, че баща ми ме е излъгал. Той беше моят герой“, казва Патърсън, сдържайки сълзите си.

Твърди се, че Пати е прекъснала контакта си с Клинт, след като той е изразил желание да разкрие истината. Клинт е мълчал през последните осем години, тъй като правата върху кадрите на Патърсън и Гимлин са единственият източник на доходи за майка му, твърди той в документалния филм. „Не ми харесва да бъда лъжец. И съм готов да си призная всичко“, казва Патърсън.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Голямата стъпка Документален филм Измама Филм на Патърсън и Гимлин Саскуоч Разкритие Фалшификат Доказателство Репетиция Конспирация
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