Кризисен режим в Румъния: Пресъхващият Дунав застрашава АЕЦ „Черна вода“

Река Дунав спадна до почти критично ниво край румънската АЕЦ „Черна вода“, застрашавайки охлаждането на реакторите.

Двата блока са спрени, а властите изпускат вода от язовири и подготвят изграждането на дига.

Властите изключват опасност от ядрена авария, но експерти очакват токът да поскъпне с 20-30%.

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Критична е ситуацията в румънската АЕЦ „Черна вода“, след като нивото на река Дунав спадна до исторически минимум, а необходимото за охлаждане на реакторите количество вода е напът да достигне критичния праг, предават местните медии. Властите предприеха спешни мерки, включително частично източване на водохранилищата по реките Олт и Арджеш.

„Хидроложката ситуация е много по-сериозна от всичко, което сме виждали досега. Макар и преди да сме отчитали исторически ниски нива, тези рекорди вече са надминати. Нивото на водата при Черна вода достигна минус 259. Това е само три сантиметра над нивото от минус 262, което се счита за експлоатационен минимум“, обясни Адриан Майзел от Администрацията на Долен Дунав.

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Към момента блокове 1 и 2 на АЕЦ „Черна вода“ са спрени. Въпреки това спомагателните системи все още се нуждаят от охлаждаща вода. Нивото на водата обаче остава ниско – около 1,60 метра – докато за оптималната работа на двата реактора е необходимо ниво над 5 метра.

Отговорните органи заявяват, че са подготвени за всеки сценарий. Администрацията на „Румънски води“ вече предприе първоначални мерки: изпускане на големи количества вода от язовири към „Черна вода“. Водата се изпуска контролирано в определени часове на денонощието, като властите подчертават, че тази мярка не означава източване на язовирите.

Властите са подготвили и „План Б“ за компенсиране на евентуален недостиг на достатъчен воден поток в близост до реактора: изграждане на дига, която да насочва водата към охлаждащите помпи.

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„Не сме изправени пред най-лошия възможен сценарий, тъй като електроцентралата е изключена от близо два месеца, а отделяната в зоната на реактора топлина намалява с течение на времето. Няма опасност от ядрена авария“, увери междувременно Петре Мин, ръководител на центъра за аварийни ситуации към Националната комисия за контрол на ядрените дейности.

Енергийни експерти прогнозират, че румънците ще платят цената на кризата в АЕЦ „Черна вода“, тъй като натискът върху пазара на електроенергия е огромен и се очаква цените на електроенергията са се повишат с 20-30 процента, след като нивото на река Дунав спадна до исторически минимум.